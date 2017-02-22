Главу Минсельхоза Хабаровского края оштрафовали по иску прокурора

Министра сельского хозяйства Хабаровского края оштрафовали за то, что он умышленно не исполнил законные требования прокурора. Александр Купряков отклонил представление и не выполнил требования надзорного органа. За что чиновника наказали рублём.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, решение по делу вынес Центральный районный суд Хабаровска. Главу краевого Минсельхоза привлекли к ответственности по постановлению первого заместителя прокурора субъекта. В декабре 2016 года в надзорном органе обнаружили, что министерство сельского хозяйства и развития сельскохозяйственных территорий края нарушило закон. Из-за неверного применения размера ставки, на основании которой рассчитывались субсидии, ОАО «Племптицезавод «Хабаровский» и птицефабрика «Комсомольская» в августе 2016 года недополучили почти 3,5 миллиона рублей, которые им полагались.

Чтобы устранить нарушения бюджетного законодательства, прокурор края внёс представление в адрес министерства. Но чиновник отклонил эти требования и при этом не уведомил надзорный орган о дате, времени и месте рассмотрения документа. Этим он нарушил закон о прокуратуре Российской Федерации.

Привлекая министра к ответственности, суд указал, что представление было законным и нарушения нужно было устранить. За умышленное неисполнение требований прокурора министру назначили штраф в размере 2,5 тысячи рублей. Постановление суда ещё не вступило в законную силу.