Хабаровский СКА на Кипре выиграл по пенальти стыковой матч

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» из дальневосточной столицы одержал вторую победу на Кипре в рамках розыгрыша ФОНБЕТ-Кубка ФНЛ. Соперником «армейцев» стал «Спартак-2» из Москвы. Матч закончился победой хабаровской команды по пенальти — 6:5.

Спартаковцам на Кипре удача особенно не улыбалась: после победы над командой «Краснодар-2» и двух игр вничью — с «Волгарём» и «Рубином» — клуб занял в своей группе третье место, что позволило бороться в стыковом матче лишь за девятое–двенадцатое места Кубка ФНЛ. Чуть хуже картина обстояла у «СКА-Хабаровска»: после провального старта в матче с «Тюменью» дальневосточники взяли верх над «Мордовией», а затем сыграли вничью с питерским «Динамо». «Армейцы», переигравшие основной состав красно-белых этой осенью в 1/16 Кубка России, ранее встречались с футболистами «Спартака-2» на выезде — матч в конце октября закончился поражением хабаровского СКА.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, на старте матча в Ларнаке активнее были хабаровчане: они уверенно разыгрывали стандартные положения — угловые и штрафные, а также беспокоили голкипера Владислава Терешкина дальними ударами. Но ближе к середине тайма москвичи перехватили инициативу. Зелимхан Бакаев выполнил подачу со штрафного — игрок на просмотре пробил метров с семи, но мимо. А в следующей атаке красно-белые открыли счёт: футболист на просмотре прострелил вдоль ворот, Александр Руденко в штрафной предусмотрительно пропустил мяч, чем дезориентировал защитников СКА, и Ломовицкий, находившийся на дальней штанге, хладнокровно послал мяч в сетку.

Спустя некоторое время мог отличиться Цыганков — полузащитник красно-белых мощно пробил со штрафного с 22 метров, но вратарь дальневосточников спас своих партнеров. После перерыва «армейцам» удалось восстановить равновесие на табло. Дедечко нанес удар с радиуса штрафной. Терешкин в падении отбил мяч, однако первым на добивании оказался Астафьев.

Москвичи старались вернуть утраченное преимущество. Хороший шанс для того, чтобы вновь выйти вперёд, был у Руденко. Нападающий «выстрелил» метров с восемнадцати — голкипер перевел мяч на угловой. Спартаковцы продолжили комбинировать на половине поля соперников, но забить не получалось. А под занавес матча в атаку пошли дальневосточники. После удара Хуана Лескано за «Спартак-2» сыграла перекладина, а затем еще в нескольких ситуациях московскую команду выручили Терешкин и заменивший его на последних минутах встречи Максименко.



Концовка игры выдалась напряжённой. Основное время — два тайма — завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались хабаровчане – они праздновали победу со счётом 6:5.