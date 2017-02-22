Грузчик из Хабаровска надругался над девушкой в Улан-Удэ

В столице Бурятии стражи правопорядка задержали приезжего из Хабаровска. Мужчину, который работал в Улан-Удэ грузчиком, подозревают в изнасиловании местной жительницы.

По информации регионального следственного управления Следкома России, 18 февраля 2017 года около 22 часов неизвестный мужчина возле торгового центра на улице Дальневосточная в городе Улан-Удэ напал на проходившую мимо 20-летнюю девушку, которая возвращалась домой. Фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел свою жертву возле железнодорожного переезда. Мужчина проследовал за ней и через несколько метров, догнав, схватил её за шею, начал душить, а затем оттащил за ограждение электрической подстанции, которая находилась поблизости. Там злоумышленник раздел девушку и надругался над ней. После этого он вновь начал сдавливать её шею руками. Потерпевшая притворилась мёртвой — только тогда мужчина отпустил её и скрылся.

Чтобы установить личность преступника и задержать его, создали следственно-оперативную группу из наиболее опытных следователей, криминалистов и сотрудников уголовного розыска полиции. Стражи правопорядка применили новейшие технические криминалистические средства — одно из них предназначено для обнаружения скрытых или расположенных в неприметных местах устройств наружного видеонаблюдения. Эта аппаратура помогла раскрыть преступление.

«Следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД Бурятии, начиная от места нападения на девушку, принялись продвигаться вглубь посёлка, выявляя системы видеонаблюдения, установленные в частных домах. Просматривая хранимые на них видеозаписи, участники оперативной группы установили маршрут передвижения нападавшего и по нему вышли к дому, в котором он проживал», — сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного Комитета России по Республике Бурятия.

Злоумышленника задержали рядом с его домом. Потерпевшая уверенно опознала в 31-летнем мужчине своего обидчика. У фигуранта изъяли образцы для сравнительного ДНК-исследования. По данным следствия, подозреваемый последние несколько лет проживал в разных городах России. В Бурятию он приехал некоторое время назад из Хабаровска. В Улан-Удэ мужчина снимал дом и работал грузчиком.

Сейчас следователи проверяют информацию о возможных судимостях задержанного и его причастности к другим схожим преступлениям. Вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ещё не решён.