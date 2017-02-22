Хабаровчане присоединятся к поддержке жертв преступлений

Сегодня, 22 февраля, многие страны мира отметят Международный день поддержки жертв преступлений. Неофициально эта дата существует с 1990 года — тогда правительство Соединённого королевства Великобритании и Северной Ирландии опубликовало соответствующую хартию. Памятный день призван обратить внимание на проблемы людей, пострадавших от криминальных действий.





Проблема социальной реабилитации жертв преступлений начала волновать мировое сообщество в конце прошлого века. Ещё в сентябре 1985 года седьмой конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями утвердил Декларацию основных принципов правосудия для пострадавших. В ноябре Генеральная Ассамблея ООН приняла эту декларацию, впервые разработав универсальные принципы поддержки и защиты жертв преступлений и злоупотреблений властью.





Сейчас в ряде стран действуют законы, направленные на защиту граждан, пострадавших от криминальных действий, а также их социальную реабилитацию, компенсацию материального и морального ущерба. В мире открыто около 200 программ помощи потерпевшим от преступлений — от поддержки жертв сексуального насилия и до муниципальных служб, в которых трудятся уборщики мест совершения преступлений и слесари, которые бесплатно вставляют замки и ремонтируют входные двери при квартирной краже. Такие программы помогают людям справиться со стрессом, выйти из кризиса, а иногда — получить материальную помощь и моральную поддержку.





В Международный день поддержки жертв преступлений разные государства проводят образовательные мероприятия, общественные акции, «горячие линии», конференции, сбор средств в поддержку жертв преступлений. Зачастую их инициируют правозащитные и общественные организации, привлекая представителей правозащитных структур и чиновников.