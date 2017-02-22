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В среду синоптики прогнозируют в Хабаровске небольшой снегопад

В среду синоптики прогнозируют в Хабаровске небольшой снегопад
Направление ветра вновь изменилось
только что
Погода | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Сегодня, 22 февраля, в дальневосточной столице преимущественно пасмурная погода. Накануне Дня защитника отечества в Хабаровске, по прогнозам Дальневосточного УГМС, не исключена вероятность снегопада — правда, небольшой интенсивности.


 

Температура воздуха в утренние часы колеблется в пределах -20...-18 градусов по Цельсию. После обеда столбик термометра покажет отметку в -10...-7 градусов.


 

 

В Хабаровске вновь изменилось направление ветра. Воздушные массы движутся с южной стороны со скоростью 5-10 метров в секунду.

 
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