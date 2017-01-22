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Суперкубок России по хоккею с мячом остался у "СКА-Нефтяника"

Суперкубок России по хоккею с мячом остался у "СКА-Нефтяника"
Хабаровчане "сделали" матч угловыми ударами
8 минут назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Сыктывкаре в эти минуты завершился матч за Суперкубок России по хоккею с мячом. Хабаровская команда отстояла у «Енисея» право обладать этим трофеем. В нынешнем сезоне соперники встречались уже семь раз — в рамках национального чемпионата, розыгрыша Кубка России и Кубка мира. Дважды верх брали красноярские хоккеисты, в остальных матчах победа оставалась за дальневосточниками. При этом, как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году за Суперкубок бились эти же соперники — тогда его завоевали «армейцы». Нынешний розыгрыш трофея — пятый по счёту.

Встреча началась с высоких скоростей, и первый угловой уже на пятой минуте мог реализовать «Енисей». За красноярцами остался и первый опасный момент у ворот «армейцев», однако Алмаз Миргазов пробил мимо. Он же «исправился» на 10-й минуте, открыв счёт ударом в дальний верхний угол «калитки» Виктора Каменева — 1:0.

Игроки «Енисея» выглядели явно активнее и действовали более дерзко. Красноярцы определённо старались заложить основу для победы в первые минуты. Второй гол они забили на 14-й минуте: в штрафную дальневосточников вкатились Иван Шевцов и передавший ему мяч Дмитрий Макаров. Пять игроков «СКА-Нефтяника» не смогли разгадать их намерения — 2:0.

В середине тайма натиск на хабаровские ворота чуть ослаб, чем и воспользовались «армейцы». Артём Бондаренко на 21-й минуте получил мяч из центра от Александра Кима, оставив тем самым позади линию обороны «Енисея», выманил на себя из рамы Романа Черных и забил в пустые ворота — 2:1.

Через 8 минут у противников начался обмен голами: сначала Александр Ким сравнял шансы, но тут же «выстрелом» в дальнюю девятку снова увёл «Енисей» вперёд Вячеслав Вдовенко. «Армейцам» помог отыграться Юрий Шардаков, точно «прошив» соперников с углового — 3:3.

Наконец, на 37-й минуте «СКА-Нефтяник» вырвался вперёд, снова разыгрывая угловой удар. Артём Бондаренко, накатываясь на мяч, запущенный Антоном Шецовым, отправил его под перекладину вне досягаемости голкипера — 3:4.

У хабаровской команды был шанс увеличить разрыв на последних минутах первого тайма, но мяч со свободного удара непослушно ушёл с наружной стороны штанги.

Вторая половина игры началась с нереализованного «СКА-Нефтяником» углового удара. «Енисей» попытался вернуть прежние скорости, но «армейцы» быстро пресекли эти начинания и постарались закрепиться в зоне красноярцев. На 52-й минуте встречи Роман Черных вовремя бросился на мяч, который потерял Кристоффер Фагестрём. Последний попытался через минуту реабилитироваться, но снова неудачно. Красноярцы на выпады на свои ворота ответили атакой, которая завершилась нереализованным угловым.

Постепенно игра сравнялась, не позволяя выявить явного лидера. Соперники заставили сильно попотеть голкиперов, но и Черных и Каменев надёжно защищали последний рубеж. Без голов прошла первая половина второго тайма, что делало более драгоценным любой забитый мяч: хабаровчане бы тем самым существенно укрепили свои позиции, красноярцы — сравняли бы шансы. Наконец, на 73-й минуте удача улыбнулась «СКА-Нефтянику» — при розыгрыше очередного углового отличился Павел Рязанцев, который реабилитировался после того, как за минуту до этого упустил голевой момент от Фагестрёма — 3:5.

После этого наставник «Енисея» Иван Максимов взял тайм-аут, который существенно не переломил расклад сил на льду. В последние 10 минут игра стала более жёсткой: начались нарушения со стороны обеих команд, но больше всех поплатился красноярский игрок Михаил Прокопьев, которого судьи отправили «отдыхать» на скамейку штрафников. За ним последовал и «армеец» Валерий Ивкин, который на 83-й минуте вытолкнул Олега Толстихина за пределы площадки. Однако больше голов до конца игры зрители не увидели: за пару минут до финального свистка Миргазов упустил шанс сократить разрыв.

Со счётом 5:3 хабаровский «СКА-Нефтяник» второй раз подряд стал обладателем Суперкубка.

 
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