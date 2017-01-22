В Комсомольске учащийся техникума зарезал 15-летнего мальчика

В Комсомольске-на-Амуре 17-летний подросток стал фигурантом уголовного дела об убийстве. О преступлении пока известно немного. Из информации, распространённой пресс-службой Cледственного управления СКР по Хабаровскому краю, известно только у двоих учащихся произошёл бытовой конфликт между собой.

«По предварительным данным, вечером 21 января 2017 года на одной из улиц города Комсомольска-на-Амуре произошёл конфликт между подростками, в ходе которого 17-летний молодой человек нанёс ножом удар в грудь 15-летнему подростку. От полученного ранения потерпевший скончался на месте», — сообщил старший помощник руководителя Следственного управления по взаимодействию со СМИ Илья Гудков.

В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работают следователи. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В краевом управлении МВД уточнили, что подозреваемый является учащимся одного из техникумов Комсомольска.