В Хабаровске "американские" футболисты осваивают приёмы ММА

Мужская команда по американскому футболу Legio 27 готовится к новому сезону вместе с лучшими бойцами Федерации современного панкратиона. Спортсмены включили в своё тренировочное расписание занятия по кикбоксингу, грепплингу и другим единоборствам.













Уже два месяца ребята осваивают броски, подсечки, захваты и скоростные манёвры под руководством титулованных наставников. Площадкой для занятий стал спортивный клуб «Академия fight & functional».













«Наша тренировочная площадка сейчас — на базе спортивного клуба, поэтому его администрация идёт нам навстречу, помогает развиваться, предлагает что-то новое. И вот у нас появилась идея привлечь тренеров по единоборствам, руководство клуба помогло организовать тренировки. Наш вид спорта — для людей, которые хотят работать и чего-то добиться в этом направлении. В прошлом году наша команда заняла второе место на чемпионате ДФО, но тогда у нас тренировки были совсем другими. Мы решили, что нам нужно что-то новое добавить в тренировочный процесс, чтобы он тянул не на второе место, а выше. Кроме этого, у нас добавилась физическая подготовка: бассейн, кроссфит. Всё это пригодится нам на поле, и я думаю, что принесёт положительные результаты. Тренировки с мастерами единоборств идут уже около двух месяцев. Мы ранее работали с Ильёй Черемисом — чемпионом по грепплингу на Дальнем Востоке. Петя Желдак проводил тренировки по кикбоксингу, были и другие мастера из Федерации панкратиона», — поделился с корреспондентом агентства капитан команды Legio 27 Юрий Креер.













Американский футбол — это контактный вид спорта, поэтому «американским» футболистам преподают основные боевые приёмы. Тренируют ребят известные мастера боевых искусств, в частности — чемпионы и участники турнира «Панкратион». Очередное занятие для футболистов провели Рустам Богатырёв и Герман Берёзкин.













«У нас задача — показать технику борьбы. У американских футболистов большое количество игровых моментов — это проходы в ноги или в корпус, блокировки. Мы, как тренеры и бойцы смешанных единоборств, будем показывать такие способы, а также перевод в партер — то есть, на землю. По ходу тренировки, если нужно, рассматриваем и какие-то боевые приёмы. Для меня такая тренировка — первый опыт, обычно с ребятами занимается мой коллега. Сам играть в американский футбол, наверное, не рискну: чересчур жёстко там», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Рустам Богатырёв.













Как писало ранее РИА «Восток-Медиа», Герман Берёзкин — представитель Республики Саха (Якутия), который регулярно тренируется в дальневосточной столице и известен зрителям как постоянный участник соревнований по современному панкратиону. Рустам Богатырёв, многократный победитель международных турниров по панкратиону и один из лучших средневесов России, теперь занимается тренерской работой.













В полуторачасовую тренировку мастера боевых искусств добавили стандартную кардиоразминку в качестве разогрева, отработку нескольких бросков и перевод в партер. Сначала наставники демонстрировали приёмы в паре, а затем помогали футболистам выполнить их и объясняли типичные ошибки. При этом, по словам предводителя «легионеров» Юрия Креера, тренеры контролировали, чтобы броски и захваты футболисты выполняли не в полную силу, так как атаки игроков на поле всё же не настолько мощные, как борьба в октагоне. Заключительными упражнениями стали элементы стрейчинга, чтобы растянуть и расслабить напряжённые мышцы.













«Это уже не первая такая тренировка — мы проводим их систематически, такие занятия включены в план наряду с тренировками по боксу и грепплингу. Наш футбол смешивает в себе практически все «жёсткие» виды спорта. К нам приходят разные люди: от тех, кто никогда ничем подобным не занимался, до мастеров по тому или иному виду спорта. И людям, которые ничем и никогда не занимались, очень сложно быстро включаться: сразу же врезаться в людей, идти на жёсткий контакт. А такими тренировками мы даём им своеобразное понимание, чтобы они не боялись контактировать с соперниками», — озвучил капитан футбольной команды Юрий Креер.













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