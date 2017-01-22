Сегодня воскресенье, 22 января 2017 года, 18:30
В Хабаровске "американские" футболисты осваивают приёмы ММА
В Хабаровске "американские" футболисты осваивают приёмы ММА
Во Владивостоке мужчина умер во время рыбалки
Во Владивостоке мужчина умер во время рыбалки
В Комсомольске посетительница ночного клуба ранила девушку в шею
В Комсомольске посетительница ночного клуба ранила девушку в шею
В Хабаровске лже-Роспотребнадзор требует "расплатиться на месте"
В Хабаровске лже-Роспотребнадзор требует "расплатиться на месте"
В Спасском районе зафиксировали землетрясение силой 4 балла
В Спасском районе зафиксировали землетрясение силой 4 балла
Регионы:


Популярное
вчера, 22:04
Боевые корабли Тихоокеанского флота зашли в японский порт
вчера, 22:59
В Хабаровске лже-Роспотребнадзор требует "расплатиться на месте"
сегодня, 11:35
В Приморье у жителя Славянки собутыльник угнал автомобиль
сегодня, 14:20
"СКА-Нефтяник" и "Енисей" сегодня сразятся за Суперкубок
сегодня, 10:40
В Комсомольске посетительница ночного клуба ранила девушку в шею
сегодня, 13:25
В Хабаровске изъяли почти полторы тысячи бутылок нелегального алкоголя
сегодня, 12:30
Жалобами приморцев на холодные дома займётся спецкомиссия
сегодня, 15:15
Во Владивостоке мужчина умер во время рыбалки
сегодня, 16:10
Житель Приморья на машине без номеров попался с наркотиками
сегодня, 17:05
Игроки "СКА-Хабаровск" начали тренировочные сборы в Турции

Обсуждаемое
сегодня, 13:25
3

В Хабаровске изъяли почти полторы тысячи бутылок нелегального алкоголя
вчера, 22:04
Боевые корабли Тихоокеанского флота зашли в японский порт
вчера, 22:59
В Хабаровске лже-Роспотребнадзор требует "расплатиться на месте"
сегодня, 10:40
В Комсомольске посетительница ночного клуба ранила девушку в шею
сегодня, 11:35
В Приморье у жителя Славянки собутыльник угнал автомобиль
сегодня, 12:30
Жалобами приморцев на холодные дома займётся спецкомиссия
сегодня, 14:20
"СКА-Нефтяник" и "Енисей" сегодня сразятся за Суперкубок
сегодня, 15:15
Во Владивостоке мужчина умер во время рыбалки
сегодня, 16:10
Житель Приморья на машине без номеров попался с наркотиками
сегодня, 17:05
Игроки "СКА-Хабаровск" начали тренировочные сборы в Турции
Народный топ новостей

Гость
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем 17.01.2017
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым 15.01.2017
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым


Актуально
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах

Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 504



Система Orphus

В Хабаровске "американские" футболисты осваивают приёмы ММА

В Хабаровске "американские" футболисты осваивают приёмы ММА
Команду Legio 27 тренируют звёзды "Панкратиона"
полчаса назад
Спорт | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Мужская команда по американскому футболу Legio 27 готовится к новому сезону вместе с лучшими бойцами Федерации современного панкратиона. Спортсмены включили в своё тренировочное расписание занятия по кикбоксингу, грепплингу и другим единоборствам.


 

 

 

Уже два месяца ребята осваивают броски, подсечки, захваты и скоростные манёвры под руководством титулованных наставников. Площадкой для занятий стал спортивный клуб «Академия fight & functional».


 

 

 

«Наша тренировочная площадка сейчас — на базе спортивного клуба, поэтому его администрация идёт нам навстречу, помогает развиваться, предлагает что-то новое. И вот у нас появилась идея привлечь тренеров по единоборствам, руководство клуба помогло организовать тренировки. Наш вид спорта — для людей, которые хотят работать и чего-то добиться в этом направлении. В прошлом году наша команда заняла второе место на чемпионате ДФО, но тогда у нас тренировки были совсем другими. Мы решили, что нам нужно что-то новое добавить в тренировочный процесс, чтобы он тянул не на второе место, а выше. Кроме этого, у нас добавилась физическая подготовка: бассейн, кроссфит. Всё это пригодится нам на поле, и я думаю, что принесёт положительные результаты. Тренировки с мастерами единоборств идут уже около двух месяцев. Мы ранее работали с Ильёй Черемисом — чемпионом по грепплингу на Дальнем Востоке. Петя Желдак проводил тренировки по кикбоксингу, были и другие мастера из Федерации панкратиона», — поделился с корреспондентом агентства капитан команды Legio 27 Юрий Креер.


 

 

 

Американский футбол — это контактный вид спорта, поэтому «американским» футболистам преподают основные боевые приёмы. Тренируют ребят известные мастера боевых искусств, в частности — чемпионы и участники турнира «Панкратион». Очередное занятие для футболистов провели Рустам Богатырёв и Герман Берёзкин.


 

 

 

«У нас задача — показать технику борьбы. У американских футболистов большое количество игровых моментов — это проходы в ноги или в корпус, блокировки. Мы, как тренеры и бойцы смешанных единоборств, будем показывать такие способы, а также перевод в партер — то есть, на землю. По ходу тренировки, если нужно, рассматриваем и какие-то боевые приёмы. Для меня такая тренировка — первый опыт, обычно с ребятами занимается мой коллега. Сам играть в американский футбол, наверное, не рискну: чересчур жёстко там», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Рустам Богатырёв.


 

 

 

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа», Герман Берёзкин — представитель Республики Саха (Якутия), который регулярно тренируется в дальневосточной столице и известен зрителям как постоянный участник соревнований по современному панкратиону. Рустам Богатырёв, многократный победитель международных турниров по панкратиону и один из лучших средневесов России, теперь занимается тренерской работой.


 

 

 

В полуторачасовую тренировку мастера боевых искусств добавили стандартную кардиоразминку в качестве разогрева, отработку нескольких бросков и перевод в партер. Сначала наставники демонстрировали приёмы в паре, а затем помогали футболистам выполнить их и объясняли типичные ошибки. При этом, по словам предводителя «легионеров» Юрия Креера, тренеры контролировали, чтобы броски и захваты футболисты выполняли не в полную силу, так как атаки игроков на поле всё же не настолько мощные, как борьба в октагоне. Заключительными упражнениями стали элементы стрейчинга, чтобы растянуть и расслабить напряжённые мышцы.


 

 

 

«Это уже не первая такая тренировка — мы проводим их систематически, такие занятия включены в план наряду с тренировками по боксу и грепплингу. Наш футбол смешивает в себе практически все «жёсткие» виды спорта. К нам приходят разные люди: от тех, кто никогда ничем подобным не занимался, до мастеров по тому или иному виду спорта. И людям, которые ничем и никогда не занимались, очень сложно быстро включаться: сразу же врезаться в людей, идти на жёсткий контакт. А такими тренировками мы даём им своеобразное понимание, чтобы они не боялись контактировать с соперниками», — озвучил капитан футбольной команды Юрий Креер.


 

 

 

Больше фотографий — в группе хабаровской редакции РИА «Восток-Медиа» в социальной сети «ВКонтакте».

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru