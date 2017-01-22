Игроки "СКА-Хабаровск" начали тренировочные сборы в Турции

Футболисты «СКА-Хабаровска» добрались до Турции и приступили к тренировочному процессу в рамках вторых сборов. К команде присоединился защитник Андрей Иванов, с которым будет подписан контракт. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», он пришёл к «армейцам» накануне текущего сезона, а в ноябре с ним расторгли соглашение. Также на просмотре находится ещё один защитник — Максим Осипенко, отстаивающий цвета воронежского «Факела».

«Армейцы поселились в расположенной недалеко от Анталии четырёхзвёздочной гостинице Miracle. Кроме нашей команды в этом отеле проживает ещё несколько клубов ФНЛ и днепропетровский «Днепр». Инфраструктура гостиничного комплекса располагает всем необходимым для проведения запланированных двухразовых занятий на всем протяжении сборов, которые продлятся до 3 февраля. За это время тренерский штаб нашей команды запланировал провести шесть товарищеских матчей», — поделились в пресс-службе «СКА-Хабаровска».

Агентство ранее сообщало, что на этой неделе хабаровские футболисты завершили первые в новом году учебно-тренировочные сборы в Абрау-Дюрсо. Главный тренер команды Андрей Гордеев по их итогам отметил, что у всех игроков есть огромное желание работать и двигаться вперёд.

На сборах к новому наставнику «армейцев» присоединился помощник Николай Ковардаев. Работать с вратарями будет Дмитрий Лукошкин, до этого трудившийся в системе московского «Динамо». Ещё одним помощником Андрея Гордеева стал Юрий Шпирюк, входивший в тренерский штаб «СКА-Хабаровска» и в прошлом году. Состав игроков также претерпит изменения путём точечной селекции.