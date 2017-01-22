"СКА-Нефтяник" и "Енисей" сегодня сразятся за Суперкубок

В столице Республики Коми — Сыктывкаре сегодня, 22 января, состоится матч за Суперкубок по хоккею с мячом. На нейтральной территории сойдутся хабаровский «СКА-Нефтяник» и красноярский «Енисей».

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», по традиции почётный трофей оспаривают чемпион России 2016 года и обладатель Кубка России. Победителем прошлого сезона стал «Енисей», а «армейцы» в этом году завоевали кубок — на льду московского спорткомплекса «Крылатское» они обыграли красноярцев со счётом 7:1.

На место нынешнего противостояния — до столицы Коми хабаровские хоккеисты добрались не без приключений: из-за метеоусловий в Сыктывкаре самолёт из Москвы сел в Перми, там пришлось долго ждать вылета. Игроки «Енисея» успели проскочить в «окно», когда аэропорт Сыктывкара давал посадку. По словам главного тренера «армейцев» Михаила Юрьева, задержка повлияла на подготовительный процесс перед Суперкубком.

«Тем временем тренировочным, которое сейчас предоставлено, мы не совсем удовлетворены, потому что у нас на данный момент не вся команда в сборе», — отметил он.

Наставники обеих команд выразили надежду, что в день матча не будет снега, который может существенно повлиять на игру соперников.

«Обе команды будут стремиться реализовать свои лучшие стороны. Показать все свои лучшие возможности, равно как и будут стремиться нейтрализовать ведущих игроков соперника. Тут у нас, конечно, ситуация тяжелее, чем у «СКА-Нефтяника», потому что у них (в команде — прим. ред.) двенадцать игроков национальных сборных, — признался исполняющий обязанности главного тренера «Енисея» Иван Максимов.

Соперники уже встречались между собой в борьбе за Суперкубок в январе 2015 года в Хабаровске. Тогда в присутствии десяти тысяч зрителей победу одержали подопечные Михаила Юрьева. В нелёгкой борьбе «армейцы» со счётом 4:3 смогли обыграть одну из самых титулованных команд России. Свою победу игроки «СКА-Нефтяника» посвятили болельщикам.