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В Хабаровске изъяли почти полторы тысячи бутылок нелегального алкоголя

В Хабаровске изъяли почти полторы тысячи бутылок нелегального алкоголя
В торговой точке нашёлся целый букет нарушений
16 минут назад
Происшествия | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровске жители Кировского района пожаловались в полицию на продавцов круглосуточного магазина, расположенного по улице Федеративной, где в нарушение закона торговали алкоголем в неположенное время. При проверке информацию подтвердилась — сотрудники точки реализовывали широкий ассортимент продукции разной ценовой категории.

«В результате проверки торгового павильона стражи порядка изъяли 1 450 единиц спиртосодержащей продукции общим объёмом около одной тонны литров на сумму около 250 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили, что продуктовый павильон не является стационарным торговым объектом, поэтому продавать в нем алкоголь запрещено. Кроме того, у владельца магазина отсутствовала соответствующая документация, подтверждающая право на торговлю спиртосодержащей продукцией», — поделились в пресс-службе управления МВД по Хабаровскому краю.

В результате предприниматель, владеющий магазином, стал фигурантом административного дела за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и нарушение требований к их производству или обороту. В дальнейшем материалы полицейские передадут в мировой суд для принятия решения по существу.

 
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