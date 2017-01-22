В Комсомольске посетительница ночного клуба ранила девушку в шею

В Хабаровском крае полиция изучает обстоятельства инцидента, в результате которого в больнице оказалась одна из посетительниц ночного клуба Комсомольска-на-Амуре. Как сообщил городской портал komcity.ru, конфликт произошёл между девушками в развлекательном центре Queen. Он попал в объектив камеры наблюдения.

«Установлено, что инцидент произошёл около 4 часов утра. Подозреваемую, по её словам, разозлил тот факт, что потерпевшая облила её соком. В ходе конфликта фигурантка намерено разбила фужер и кинула его в сторону обидчицы. Расколотый фужер причинил ранение шеи потерпевшей», — говорится в официальном сообщении пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю.

Девушка потеряла много крови, врачам «скорой помощи» пришлось её срочно везти в реанимацию 7-й городской больницы. Полицейские задержали оппонентку пострадавшей и возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Подозреваемая, которая уже дала признательные показания, на время следствия останется под подпиской о невыезде.

Известно также, что потерпевшей в больнице врачи оказали помощь, и сейчас её жизни ничто не угрожает.