Дисквалификация игрока "Югры" не помогла "Амуру" победить в Хабаровске

В дальневосточной столице сегодня, 21 декабря, для хоккейного клуба «Амур» последняя домашняя серия этого года завершилась поражением. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», им не удалось выстоять против ханты-мансийской «Югры». На выезд игроки дальневосточной столицы отправляются с пятью поражениями подряд в копилке.









Первый игровой отрезок начался с агрессивных взаимных атак соперников. Защитник Александр Елесин дважды пытался забросить в ворота голкипера «Югры» Александра Шарыченкова, но тот успешно отражал выпады. Вратарь «тигров» Илья Андрюхов, в свою очередь, спас команду от гола на восьмой минуте, но через пару секунд противники применили ту же комбинацию — и первая шайба полетела прямо в ворота «Амура» — 0:1.





Команды «обсыпали» друг друга шквалом атак, борьба разворачивалась то в одном, то в другом конце арены, но подопечные Андрея Мартемьянова до конца периода так ни разу и не смогли пробить защиту «мамонтов». У «Югры» тоже ни одна атака не увенчалась успехом, но благодарить за это нужно главным образом Илью Андрюхова, который раз за разом в одиночку оборонял ворота «Амура».





Во время второго периода ханты-мансийские игроки ещё больше увеличили разрыв в счёте. Почти в самом начале Андрюхов пропустил шайбу от противника Евгения Лапенкова — 0:2.









Югорчане буквально заперли хозяев льда на добрую половину периода. Кирилл Капустин прервал серию атак в вотчину голкипера «тигров», когда объехал ворота «мамонтов» сзади и чуть не поразил их — снаряд задержал Шарыченков. Наконец, первая шайба пролетела мимо ханты-мансийского голкипера и угодила в ворота. Дебютировал пришедший в «Амур» в начале декабря нападающий Денис Орлович-Грудков — 1:2.









Однако радость болельщиков «тигров» продлилась недолго: Артём Булянский снова забросил шайбу хабаровчанам — 1:3. Ян Коларж заработал первое за игру удаление, а затем капитан «Югры» Константин Панов восстановил численный баланс игроков. За удар соперника клюшкой в пах он получил дисциплинарный штраф до конца игры. Тренер «мамонтов» Андрей Разин попытался оспорить жёсткое решение судей, но тщетно.









Оказавшись в большинстве, в третий период хабаровчане вступили с заметным воодушевлением. На 17-й минуте они едва не забросили шайбу в ворота Александра Шарыченкова, но как они ни пытались — голкипер «Югры» всеми частями тела держал оборону. «Мамонты» не дали противнику вырваться вперёд и достойно отражали действия «тигров».









Наставник «мамонтов» Андрей Разин взял тайм-аут, чтобы встряхнуть своих подопечных. На счёт это уже никак не повлияло, но главную задачу, тем не менее, ханты-мансийские игроки выполнили — не позволили «Амуру» реализовать ни один голевой момент.









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