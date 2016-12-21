В Хабаровском крае растёт число заболевших гриппом и ОРВИ

Почти вдвое — меньше чем за неделю

В Хабаровском крае меньше, чем за неделю, почти вдвое выросло число заболевших гриппом и ОРВИ. Дополнительные меры, призванные снизить уровень и темпы заболеваемости, стали предметом обсуждения правительственной санитарно-противоэпидемической комиссии.

По оценке руководителя управления Роспотребнадзора по Хабаровскому края Татьяны Зайцевой, в целом эпидемическая ситуация в регионе остается стабильной, есть незначительный прирост числа больных — от 3 до 9 процентов в зависимости от территории.

«По результатам лабораторных исследований, заболеваемость в основном связана с циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии. В структуре преобладают парагрипп, риновирусы, аденовирусы и РС-вирусы, также отмечено начало циркуляции вируса гриппа А(H3N2). Сегодня лабораторно подтверждены 44 подобных случая», — отметила Татьяна Зайцева.

При этом на прошлой неделе РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» публиковало данные о заболеваемости от 15 декабря: тогда начальник отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Татьяна Каравянская сообщала о 24 больных гриппом.

По информации пресс-служба регионального правительства, чтобы не допустить массовой заболеваемости, в образовательных и дошкольных учреждениях края усилен санитарный контроль. В настоящее время приостановлена работа школы и детского сада в селе Сикачи-Алян Хабаровского района, детского сада в поселке Новое Устье Николаевского района. Временно приостановлена деятельность единичных классов и групп в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Верхнебуреинском и имени Лазо районах.

В медицинских организациях и аптечной сети края сейчас идёт мониторинг запаса противовирусных препаратов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. В некоторых поликлиниках дальневосточной столицы людям на входе начали бесплатно раздавать медицинские маски.