Андрей Мартемьянов: "Амур" в этом сезоне бьётся в каждом матче

И. о. главного тренера хабаровского клуба верит, что "тигры" ещё могут попасть в плей-офф

Исполняющий обязанности главного тренера хабаровского хоккейного клуба «Амур» Андрей Мартемьянов сегодня, 20 декабря, впервые выступит в новой должности в матче с ханты-мансийской «Югрой». В интервью Russia-Hockey.ru новый наставник «тигров» заявил, что у него нет претензий к защите. По его мнению, команда бьётся в каждом матче и ещё может прорваться в плей-офф.

«За команду все обязаны выкладываться на 120 процентов, у всех должны гореть глаза. Наверное, в дальнейшем попробуем показывать более сбалансированный хоккей. К игре в защите и игре вратарей в целом по сезону нареканий нет, а вот в нападении резервы очевидны», — рассказал Андрей Мартемьянов.

По его словам, команда должна ориентироваться на осенний матч в Москве против ЦСКА, в котором «Амур» показал практически идеальный хоккей и победил очень сильного соперника. Андрей Мартемьянов считает, что если «тигры» будут действовать так регулярно, то команда выполнит все задачи.

«Я считаю, что у нас хорошая команда. Да, по именам и ресурсам мы не можем спорить с ЦСКА или СКА, но у «Амура» есть характер. В последнее время потерпели четыре поражения подряд, но болельщики видят, что команда борется, а потому продолжают нас поддерживать. Хорошая посещаемость «Платинум Арены» — один из наших плюсов в этом сезоне», — заявил и. о. главного тренера «Амура».

Он также отметил, что клуб не делит команду на легионеров и россиян и предъявляет ко всем одинаковые требования. Между тем, чешский защитник Ян Коларж забросил больше шайб в сезоне, чем финны Теему Рамстедт или Кристиан Куусела. У нового наставника «Амура» на это нашёлся свой ответ — Коларж забил много в начале сезона благодаря наигранной комбинации, однако потом соперники её изучили и начали перекрывать. Финны же, по его словам, просто не ожидали, что половину жизни им придётся проводить в самолётах.

«Все мысли о плей-офф, руки не опускаем. «Амур» в этом сезоне бьётся в каждом матче, команда сражается. Так что если немного прибавим, то в гонку вернёмся. И решим те задачи, которые ставят перед нами руководители и болельщики», — сказал Андрей Мартемьянов.

После сегодняшней встречи с ханты-мансийской «Югрой» хабаровчане отправятся на выезд по маршруту Пекин — Владивосток — Братислава — Загреб. Однако уже первый вылет может не состояться — столица Китая не принимает 80 процентов самолётов из-за сильного смога в городе.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», прежний главный тренер «Амура» Мисхат Фахрутдинов накануне покинул свой пост. Специалист подал заявление об отставке, которое приняло руководство клуба.