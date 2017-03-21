Картина дня в Хабаровском крае: пересадки, свалки мусора и тараканы

Сегодня стало известно, что снится жителям Хабаровского края чаще всего. Оказалось, вовсе не медведь и не тигр. Население региона с упорным постоянством наблюдает в своих грёзах таракана и желает узнать, к чему же это. Такие данные показало исследование запросов о толковании снов в Интернете. Причём Хабаровский край — единственный регион на Дальнем Востоке, жителей которого по ночам часто беспокоит образ этого насекомого. Зато, если верить распространённому мнению о значении такого сна, люди будут богаче.

Начальник хабаровского управления транспорта Сергей Суковатый считает, что две пересадки — это нормальное явление для города. Он ссылается на приказ об утверждении стандартов работы на автотранспорте, подписанный профильным федеральным министерством. Поэтому жителям Волочаевского Городка, которые недовольны, как проложен маршрут 70, пока что придётся добираться до красной линии двумя автобусами. А то и тремя, ведь это нормально.

Начальник городского управления образования Ольга Тен объяснила, почему во дворце детского творчества «Маленький принц» нельзя так просто взять и установить сцену. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что уже восемь лет руководитель театральной студии «Алый парус» Сергей Кидин жалуется на волокиту в проведении реконструкции сцены помещения — её начали ещё в 2009 году. По словам Ольги Тен, всё дело в том, что это здание — памятник архитектуры, и подобные работы нужно согласовывать со специализированным отделом. Необходима такая сцена, установка которого не повредит стены и потолки строения. И ещё нужны деньги — около 20 миллионов, которых нет.

В Хабаровском крае делают интерактивную карту стихийных мусорных свалок. На неё уже занесли некоторые данные по местоположению таких куч, причём не только в крупных городах субъекта, но и в отдалённых районах. В региональном отделении Общероссийского народного фронта рассчитывают на помощь всех жителей, которым небезразличны помойки под их окном и у которых есть выход в Интернет. А ещё активисты ОНФ хотят научить жителей сортировать дома мусор и бросать его в три разных контейнера, что уже пыталась четыре года назад сделать мэрия Хабаровска. Тогда ничего не вышло, но в этот раз, уверены организаторы проекта, всё получится.

Кстати, вы пойдёте на игры финальной части чемпионата России по хоккею с мячом? Люди за несколько часов до открытия касс занимают очереди, чтобы урвать драгоценный билет. Самый большой ажиотаж возник вокруг матча между хабаровским «СКА-Нефтяником» и красноярским «Енисеем»: на него уже заняли больше семи тысяч мест с арене «Ерофей».

Наконец, в Дальневосточном художественном музее открыли необычную выставку. На ней представлены работы так называемых «солнечных» детей — ребят, страдающих синдромом Дауна. У таких малышей часто отмечают творческие способности. Сейчас в музее разместили рисунки акварелью хабаровских детей. Эта выставка — начало проекта «Солнце в каждом сердце», который проводят в краевой столице в поддержку маленьких жителей города с этим заболеванием.