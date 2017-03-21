Сегодня вторник, 21 марта 2017 года, 23:51
Картина дня в Хабаровском крае: пересадки, свалки мусора и тараканы
Картина дня в Хабаровском крае: пересадки, свалки мусора и тараканы
Во Владивостоке пожарные эвакуировали полицейских
Во Владивостоке пожарные эвакуировали полицейских
Берег моря во Владивостоке чистят от лодочных гаражей
Берег моря во Владивостоке чистят от лодочных гаражей
Больница на севере Хабаровского края тонет в талых водах
Больница на севере Хабаровского края тонет в талых водах
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований
Регионы:


Популярное
сегодня, 13:45
Он вам не Димон: в Приморье поддержат борцов с коррупцией
сегодня, 10:35
Чиновников в Приморье стало меньше, но получают они больше
сегодня, 18:27
Во Владивостоке антикоррупционный митинг хотят заменить непонятно чем
сегодня, 12:35
По центру приморского города бегала перепуганная косуля
сегодня, 21:18
Берег моря во Владивостоке чистят от лодочных гаражей
сегодня, 07:00
Циклонический вихрь принесёт в Приморье снег
сегодня, 21:36
Во Владивостоке пожарные эвакуировали полицейских
сегодня, 09:54
Во Владивостоке отключат подсветку мостов и "белого дома"
сегодня, 09:40
Следствие: Митькин своровал 62,5 миллиона, предназначенных для детей
сегодня, 09:10
На приморский "Адмирал" выделят больше миллиарда рублей

Обсуждаемое
сегодня, 13:45
19

Он вам не Димон: в Приморье поддержат борцов с коррупцией
сегодня, 18:27
14

Во Владивостоке антикоррупционный митинг хотят заменить непонятно чем
сегодня, 09:54
6

Во Владивостоке отключат подсветку мостов и "белого дома"
сегодня, 21:18
6

Берег моря во Владивостоке чистят от лодочных гаражей
сегодня, 09:10
5

На приморский "Адмирал" выделят больше миллиарда рублей
сегодня, 14:50
5

Приморцы могут остаться без зарплаты и авто из-за долгов за тепло
сегодня, 19:25
4

В Находке поставят круглосуточные датчики против угольной пыли
сегодня, 09:40
3

Следствие: Митькин своровал 62,5 миллиона, предназначенных для детей
сегодня, 13:20
3

Перед строителями Восточного погасили более миллиарда рублей долга
сегодня, 14:25
3

Часть дороги до Находки отремонтируют до начала пляжного сезона
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований сегодня, 20:19
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых сегодня, 18:48
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых
ВКонтакте запускает сервис переводов для сообществ сегодня, 12:33
ВКонтакте запускает сервис переводов для сообществ


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 302



Система Orphus

Картина дня в Хабаровском крае: пересадки, свалки мусора и тараканы

Картина дня в Хабаровском крае: пересадки, свалки мусора и тараканы
Самые значимые события вторника — в обзоре РИА "Восток-Медиа"
только что
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа", pixabay.com, malenkiprinc.27.ru

Сегодня стало известно, что снится жителям Хабаровского края чаще всего. Оказалось, вовсе не медведь и не тигр. Население региона с упорным постоянством наблюдает в своих грёзах таракана и желает узнать, к чему же это. Такие данные показало исследование запросов о толковании снов в Интернете. Причём Хабаровский край — единственный регион на Дальнем Востоке, жителей которого по ночам часто беспокоит образ этого насекомого. Зато, если верить распространённому мнению о значении такого сна, люди будут богаче.

Начальник хабаровского управления транспорта Сергей Суковатый считает, что две пересадки — это нормальное явление для города. Он ссылается на приказ об утверждении стандартов работы на автотранспорте, подписанный профильным федеральным министерством. Поэтому жителям Волочаевского Городка, которые недовольны, как проложен маршрут 70, пока что придётся добираться до красной линии двумя автобусами. А то и тремя, ведь это нормально.

Начальник городского управления образования Ольга Тен объяснила, почему во дворце детского творчества «Маленький принц» нельзя так просто взять и установить сцену. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что уже восемь лет руководитель театральной студии «Алый парус» Сергей Кидин жалуется на волокиту в проведении реконструкции сцены помещения — её начали ещё в 2009 году. По словам Ольги Тен, всё дело в том, что это здание — памятник архитектуры, и подобные работы нужно согласовывать со специализированным отделом. Необходима такая сцена, установка которого не повредит стены и потолки строения. И ещё нужны деньги — около 20 миллионов, которых нет.

В Хабаровском крае делают интерактивную карту стихийных мусорных свалок. На неё уже занесли некоторые данные по местоположению таких куч, причём не только в крупных городах субъекта, но и в отдалённых районах. В региональном отделении Общероссийского народного фронта рассчитывают на помощь всех жителей, которым небезразличны помойки под их окном и у которых есть выход в Интернет. А ещё активисты ОНФ хотят научить жителей сортировать дома мусор и бросать его в три разных контейнера, что уже пыталась четыре года назад сделать мэрия Хабаровска. Тогда ничего не вышло, но в этот раз, уверены организаторы проекта, всё получится.

Кстати, вы пойдёте на игры финальной части чемпионата России по хоккею с мячом? Люди за несколько часов до открытия касс занимают очереди, чтобы урвать драгоценный билет. Самый большой ажиотаж возник вокруг матча между хабаровским «СКА-Нефтяником» и красноярским «Енисеем»: на него уже заняли больше семи тысяч мест с арене «Ерофей».

Наконец, в Дальневосточном художественном музее открыли необычную выставку. На ней представлены работы так называемых «солнечных» детей — ребят, страдающих синдромом Дауна. У таких малышей часто отмечают творческие способности. Сейчас в музее разместили рисунки акварелью хабаровских детей. Эта выставка — начало проекта «Солнце в каждом сердце», который проводят в краевой столице в поддержку маленьких жителей города с этим заболеванием.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru