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В Хабаровске на водной глади Амура появилось ещё одно нефтяное пятно

В Хабаровске на водной глади Амура появилось ещё одно нефтяное пятно
Его обнаружили в том же месте, что и первое
только что
Экология | Хабаровский край
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Фото: региональный исполнительный комитет ОНФ в Хабаровском крае

Региональное отделение Общероссийского народного фронта продолжает следить за развитием ситуации с загрязнением реки Амур. Сегодня активисты общественной организации осмотрели место розлива нефтепродуктов в районе улицы Тихоокеанской и обнаружили неприятную находку. Вопреки заявлениям городских служб о ликвидации нефтяного пятна, водоём по-прежнему загрязнён. Представители ОНФ и краевого Минприроды обнаружили ещё один разлив маслянистых отходов.


 

 

«Мы приехали на место. Первое, на что обратили внимание все присутствующие- стойкий запах нефтепродуктов рядом с коллектором. В данный момент ведется сброс горячей воду, в амур вытекает мутная жидкость. Пока не известно откуда в Курчу-Мурчу попадает горячая вода, но именно она вызывает активные испарения»,  - озвучил руководитель центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса хабаровского отделения ОНФ Владимир Сидоров. - Боновые заграждения продолжают задерживать маслянистые пятна бурого цвета, что свидетельствует о продолжающейся утечке нефтепродуктов. На водной глади уже образовалось новое пятно. В данном месте снега уже практически нет. На берегах отчетливо видны радужные пленки и загрязненный нефтепродуктами грунт, который необходимо срочно вывозить».


 

 

 

Вместе с представителями ОНФ к месту происшествия сегодня выезжал и председатель комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края Алексей Сабитов. Общественники активно включились в работу по поиску виновных. Они выявили несколько станций технического обслуживания, которые могут быть источниками стоков из-за нарушения правил утилизации нефтесодержащих отходов. Информацию уже передали в региональное управление государственного контроля и лицензирования.


 

 

Как сообщает пресс-служба краевого отделения ОНФ, 16 марта зампред правительства края по вопросам топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Анатолий Литвинчук провёл заседание, посвященное ликвидации последствий сброса нефтепродуктов в Амур. По его итогам чиновники решили провести масштабные исследования воды и почвы с загрязненного участка, а также установить круг лиц и организаций, причастных к загрязнению реки. Министерству природных ресурсов поручено подготовить предложения по ликвидации последствий розлива. За выполнением своих поручений Анатолий Литвинчук пообещал проследить лично. 


 

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», огромное нефтяное пятно обнаружили 14 марта в районе пляжа недалеко от ТЭЦ-2. Местные жители, обеспокоенные его появлением в реке Амур, связались с представителями регионального отделения Общественного народного фронта. В Росприроднадзоре провели лабораторные исследования проб и одновременно пытались определить, на кого возложить обязанность устранить стометровое пятно. Тем временем сотрудники хабаровского центра «Экоспас» 15 марта приступили к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в акватории Амура. Спасатели установили боновые заграждения в двух местах и откачивали с поверхности воды маслянистую субстанцию. Пока шла ликвидация пятна, департамент Росприроднадзора возбудил по факту розлива нефтепродуктов административное дело. Виновников, по официальным данным, не нашли, но руководство АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» организовало работы по локализации и ликвидации загрязнения.

 
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