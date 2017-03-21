В Хабаровске на водной глади Амура появилось ещё одно нефтяное пятно

Его обнаружили в том же месте, что и первое

Региональное отделение Общероссийского народного фронта продолжает следить за развитием ситуации с загрязнением реки Амур. Сегодня активисты общественной организации осмотрели место розлива нефтепродуктов в районе улицы Тихоокеанской и обнаружили неприятную находку. Вопреки заявлениям городских служб о ликвидации нефтяного пятна, водоём по-прежнему загрязнён. Представители ОНФ и краевого Минприроды обнаружили ещё один разлив маслянистых отходов.









«Мы приехали на место. Первое, на что обратили внимание все присутствующие- стойкий запах нефтепродуктов рядом с коллектором. В данный момент ведется сброс горячей воду, в амур вытекает мутная жидкость. Пока не известно откуда в Курчу-Мурчу попадает горячая вода, но именно она вызывает активные испарения», - озвучил руководитель центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса хабаровского отделения ОНФ Владимир Сидоров. - Боновые заграждения продолжают задерживать маслянистые пятна бурого цвета, что свидетельствует о продолжающейся утечке нефтепродуктов. На водной глади уже образовалось новое пятно. В данном месте снега уже практически нет. На берегах отчетливо видны радужные пленки и загрязненный нефтепродуктами грунт, который необходимо срочно вывозить».













Вместе с представителями ОНФ к месту происшествия сегодня выезжал и председатель комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края Алексей Сабитов. Общественники активно включились в работу по поиску виновных. Они выявили несколько станций технического обслуживания, которые могут быть источниками стоков из-за нарушения правил утилизации нефтесодержащих отходов. Информацию уже передали в региональное управление государственного контроля и лицензирования.









Как сообщает пресс-служба краевого отделения ОНФ, 16 марта зампред правительства края по вопросам топливно-энергет ического комплекса и ЖКХ Анатолий Литвинчук провёл заседание, посвященное ликвидации последствий сброса нефтепродуктов в Амур. По его итогам чиновники решили провести масштабные исследования воды и почвы с загрязненного участка, а также установить круг лиц и организаций, причастных к загрязнению реки. Министерству природных ресурсов поручено подготовить предложения по ликвидации последствий розлива. За выполнением своих поручений Анатолий Литвинчук пообещал проследить лично.