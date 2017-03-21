Ольга Тен объяснила, почему нет сцены в хабаровском Дворце творчества

Начальник управления образования мэрии Хабаровска прокомментировала ситуацию с затянувшимся ремонтом зрительного зала во Дворце детского творчества «Маленький принц». РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало ранее, что на протяжении восьми лет руководитель театральной студии «Алый парус» Сергей Кидин обходит чиновничьи кабинеты и приёмные отдела образования в поисках поддержки. Режиссёр жалуется на волокиту в проведении реконструкции сцены помещения — её начали ещё в 2009 году. Сегодня двери зрительного зала заперты. Этому есть две причины: первая — отсутствие сцены, а вторая — некачественная установка люстры во время ремонта. Осветительный прибор рухнул на пол.

Ольга Тен, которая является, по совместительству, представителем учредителя организации, объяснила, в чём состоит проблема установки сцены во Дворце детского творчества.

«Здание Дворца — это памятник архитектуры, просто так сцену там установить нельзя. Для её установки нужно согласование с отделом по охране памятников архитектуры. Не всякую сцену там можно поставить, это очень длительный процесс согласования. Вот мы предлагаем один вариант, а они отвечают, что он не подходит: потому что стены такие, потолки такие, потому что толщина не такая. Мы начинаем искать другой вариант, это процесс не одного месяца и даже не двух. Вот пока не можем найти идеального варианта. Это основная причина. Вторая — финансирование. Сцена стоит порядка 20 миллионов рублей», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник управления образования администрации Хабаровска Ольга Тен.

По поводу упавшей люстры чиновник также дала ответ — судебный процесс, по её словам, ещё не закончен. Но уже сейчас известно, что разбирательство — не в пользу детского учреждения.

«Судебные тяжбы идут со строителями, и пока не в нашу пользу — суд не встаёт на сторону «Маленького принца». Изначально суд вынес решение не в пользу Дворца творчества, пошёл процесс обжалования», — пояснила собеседница.

Ольга Тен добавила, что альтернативные площадки для детского актёрского коллектива управление образования предлагало, однако руководитель театральной студии все варианты отверг.

«Ему нужно место для проведения спектаклей. Мы ему предлагали разные варианты: сцену в «Арсенальце» — он не хочет. Центр эстетического воспитания детей, вот буквально рядом, за стеной — там он тоже не хочет», — подытожила чиновник.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» уже публиковало мнение Сергея Кидина, руководителя театральной студии «Алый парус», по поводу временной сцены.

«Раньше все наши мероприятия мы проводили в нашем зале. Сейчас мы вынуждены арендовать сцену в Триаде, так как это единственное место, где нам установили подъёмную арендную стоимость. Когда у Триады есть возможность, то нам разрешают выступать. Как правило, у этого театра свой репертуар, свои планы, и поэтому нам там крайне редко удаётся выступать. Пять раз за год — это максимум», — рассказал корреспонденту агентства руководитель и режиссёр театра-студии «Алый парус».