Художественный музей представил хабаровчанам "Солнце в каждом сердце"

Сегодня, 21 марта, в мире отмечают Международный день человека с синдромом Дауна. К этой дате благотворительный общественный фонд имени святой мученицы царицы Александры приурочил новый проект, посвящённый поддержке «солнечных» детей. Так называют ребят, у которых диагностировали это генетическое заболевание. Первым этапом акции стало открытие выставки рисунков хабаровчан с синдромом Дауна — работы маленьких горожан посетителям представляет Дальневосточный художественный музей.

















Генетическая аномалия, которую открыл и подробно описал английский учёный Джон Даун, — это врождённая болезнь, которая возникает вследствие увеличения количества хромосом. Такое нарушение встречается довольно часто — у одного из 650 новорождённых. Детей с синдромом Дауна иначе называют «солнечными»: несмотря на то, что такие ребята развиваются и социализируются позже обычных малышей, они доброжелательные и искренние.

















Кроме этого, у них отмечают способности к творчеству, особенно к музыке и рисованию. В Дальневосточном художественном музее хабаровчанам сегодня показали несколько работ акварелью — их выполнили малыши с синдромом Дауна, с которыми работает благотворительный фонд.

















«Мы занимаемся детьми с генетическими особенностями, одно из которых — это синдром Дауна. На март у нас запланирован ряд акций в поддержку таких ребят, которые живут в Хабаровске. Весь проект называется «Солнце в каждом сердце», и выставка рисунков — это только первый его этап. Она призвана привлечь внимание людей. Многие считают, что дети с синдромом Дауна необучаемы и асоциальны, хотя это не так. Такие малыши хорошо рисуют и вообще склонны к творческой деятельности. Поэтому мы решили начать проект с небольшой выставки. Художественный музей нас поддержал, помог составить презентацию, и сегодня мы представили проект общественности. В выставке участвуют работы шести малышей», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» президент благотворительного фонда имени царицы Александры Владимир Бурухин.

















Все юные художники — подопечные центра реабилитации подростков с генетическими отклонениями «Содружество». Вместе с общественниками сотрудники учреждения организуют не только демонстрацию рисунков в музее, но и другие арт-проекты. Так, в торговом центре «Магазины Радости» уже в эту субботу, 25 марта, будет работать портретная фотовыставка.

















«Там будут снимки детей с синдромом Дауна, выполненные профессиональными фотографами города. Там же мы организуем небольшую ярмарку изделий ручной работы. Все вырученные средства мы направим на поддержку и реабилитацию «солнечных» детей в Хабаровске. Кроме того, в рамках благотворительной акции мы направили письма в 15 учреждений дополнительного образования — как в частные, так и в государственные — с просьбой принять одного или двоих детей к себе на обучение на бесплатной основе, чтобы отследить их социализацию и со временем показать общественности, как они могут обучаться. Три организации уже дали нам своё согласие — это школа «Арлекин», центр развития творчества детей и юношества, а также «Талантария», — поделился Владимир Бурухин.

















Агентство писало, что год назад жители Хабаровска поддержали малышей с этим генетическим отклонением акцией «Подари улыбку другу». Сотрудники центра реабилитации детей и подростков с генетическими отклонениями рассылали горожанам информацию о Международном дне человека с синдромом Дауна с помощью WhatsApp.