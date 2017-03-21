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Хабаровчанин сдал на металлолом чужой гараж, но попал в СИЗО за грабёж

Хабаровчанин сдал на металлолом чужой гараж, но попал в СИЗО за грабёж
Чтобы стащить бокс, он нанял грузовик с крановой установкой
6 минут назад
Происшествия | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В дальневосточной столице мужчина со шлейфом криминальных деяний решил вновь нарушить закон. Он решился на кражу металлического гаражного бокса. Чтобы вывезти чужое имущество, хабаровчанин нанял грузовик с крановой установкой.

В городской отдел полиции № 6 за помощью обратился житель Центрального района. Мужчина рассказал, что неизвестный похитил его гараж стоимостью в 20 тысяч рублей. Заявитель использовал бокс в качестве склада для хранения различной домашней утвари. Стражи правопорядка выяснили, что злоумышленник похитил конструкцию при помощи автомобиля, оборудованного крановой установкой. Опросив свидетелей, оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний хабаровчанин, которого в прошлом два раза судили за кражи.

К моменту задержания злоумышленник находился в следственном изоляторе в качестве обвиняемого в уличном грабеже. В конце января в микрорайоне Волочаевский Городок он избил местного жителя, отобрав у него деньги и телефон. На допросе фигурант сознался в краже гаража. Имущество злоумышленник отвез в пункт приёма металлолома на улицу Суворова и продал, выдав конструкцию за свою.

«Оперативники располагают данными, что эпизодов хищения гаражей в криминальной биографии подозреваемого может быть больше. Эта информация проверяется», — уточнили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

 
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