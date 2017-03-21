Сергей Суковатый: две пересадки в Хабаровске — это нормально

В управлении транспорта городской администрации прокомментировали маршрут следования автобусов № 70. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», он начал ходить вчера, 20 марта. Пока на линию выпустили только две единицы транспорта, но вскоре их число увеличится вдвое.





Однако от жителей микрорайона Волочаевский Городок, для которых, в том числе, и создавался новый маршрут, уже начали поступать мнения о его пути по городу. Читатель агентства Виктор Бесфамильный сообщил, что автобус № 70 не идёт до культурного центра Хабаровска, и до ключевых заведений города приходится добираться с пересадкой.





«На Подгаева я (и многие другие) живу с ноября 2015 года, то есть жители ждали автобус примерно полтора года. Дождались. Но куда на этом автобусе ехать, я не знаю. Куда у нас обычно ездят люди? На работу, в торговый центр или культурно отдохнуть, погулять — кино, площадь, театр. По пути 70-го маршрута только «Энергомаш» (до которого проще дойти пешком) и «Большая Медведица». На работу я как добирался с «19-й школы» на 25-м автобусе или трамвае, так и добираюсь. Иногда пользуюсь остановкой «Южнопортовая». До «19-й школы», как и до «Южнопортовой», идти 12 минут быстрым шагом. Маршрут № 70 делался в основном для жителей Подгаева, так как в этом микрорайоне несколько тысяч жителей. Так куда он может увезти? На автовокзал?», — поделился с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» горожанин Виктор Бесфамильный.





Ситуацию прояснил начальник городского управления транспорта Сергей Суковатый. По его словам, при выпуске большого количества маршрутов на красную линию города в центре могут образоваться ещё более протяжённые заторы, чем обычно.





«Собирал перевозчиков: спрашивал, кто хочет ездить до Комсомольской площади. Да все! А теперь давайте представим ситуацию: сегодня выезжаем на Карла Маркса, там всегда плотнячок. Мы туда пустим ещё штук 40 автобусов. Что будет? — объяснил Сергей Суковатый. — Минтранс подписал приказ об утверждении стандартов работы на автотранспорте, в котором предусмотрено, что две пересадки в городе — это нормально. Это для городов от 500 тысяч до миллиона, таких, как Хабаровск, это нормально. В городе Хабаровске самая протяжённая средняя длина маршрута по России. В Москве — меньше 10 километров, во Владивостоке — около 11 километров, а у нас — 27 с половиной».

При этом чиновник уточнил, что в случае, если большинство жителей города, которые будут регулярно пользоваться автобусами № 70, выскажется в пользу корректировки маршрута, то в администрации города прислушаются к этому мнению.