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В Хабаровске переименуют остановку "Топографический техникум"

В Хабаровске переименуют остановку "Топографический техникум"
В городском управлении транспорта сделают новую привязку — географическую
16 минут назад
Транспорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице приняли решение переименовать остановку общественного транспорта «Топографический техникум». Учебного заведения с таким названием в Хабаровске сейчас не существует. Остановка будет называться «Топографическая» с 30 марта 2017 года.

«У нас есть комиссия по переименованию остановок. Мы пытаемся привязываться к географическому названию. Потому что всё остальное достаточно нестабильно. Вроде как район Топографа люди уже знают, а техникум — он сегодня техникум, завтра институт, потом университет. Всё-таки надо привязываться к географическому названию», — объяснил такое решение корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник управления транспорта городской администрации Сергей Суковатый.

Чиновник также отметил, что при необходимости скорректировать расписание отдельных маршрутов жители краевой столицы могут обратиться в управление транспорта. По словам Сергея Суковатого, пустить первый автобус на несколько минут раньше обычно не составляет большой проблемы для перевозчиков.

Агентство ранее писало о мнениях жителей Хабаровска касательно названий автобусных остановок. Так, местная пенсионерка обратилась в городскую администрацию с просьбой поменять местами названия двух остановок общественного транспорта — «Цирк» и «Парк имени Гагарина». Она заметила, что вид, который открывается на этих остановках, не соответствует существующим названиям. Тогда Сергей Суковатый также сообщил, что они должны соответствовать, прежде всего, географическим наименованиям, а также — что прислушиваться следует к большинству горожан.

 
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