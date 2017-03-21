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В Хабаровском крае определили лучшего театрального режиссёра 2016 года

В Хабаровском крае определили лучшего театрального режиссёра 2016 года
Между местными учреждениями культуры распределили региональные награды
8 минут назад
Культура | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровском крае выявили победителей конкурса в области театрального искусства за 2016 год. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», жюри должно было выбрать лучших режиссёров, актёров, балетмейстеров и художников. В список номинантов вошли премьерные спектакли не только предыдущего, но и нынешнего театрального сезона. Высшей награды в области режиссуры удостоился сотрудник театра юного зрителя Константин Кучикин.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор края Вячеслав Шпорт. Согласно документу, в номинации «Лучшая мужская роль года» победу одержал Вадим Гончаров из камерного театра «Триада» за свою игру в спектакле по рассказам Василия Шукшина «Солнце, старик и девушка». За лучшую женскую роль года наградили Людмилу Романенко, сыгравшую Графиню в «Женитьбе Фигаро», которую поставили в краевом театре драмы. «Надеждой сцены» стал артист Комсомольского-на-Амуре драматического театра Эмиль Енин.

В номинации «Эксперимент» лучшим признали спектакль «Хармс. Елизавета Бам» Хабаровского театра юного зрителя. Художник года — сотрудник театра кукол Наталья Павлишина. В Хабаровский краевой музыкальный театр ушла награда «Художник по костюмам года», которую завоевала Наталья Сыздыкова. За вклад в развитие театрального искусства в регионе отметили артиста Комсомольского-на-Амуре драматического театра Виктора Пушкина. Награждение победителей во всех номинациях пройдёт завтра, 22 марта.

 
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