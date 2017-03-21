Хабаровчанку госпитализировали после пожара в двухэтажном бараке

В дальневосточной столице минувшей ночью, 21 марта, на проспекте 60-летия Октября разгорелся огонь в двухэтажном жилом доме. Стихия охватила домашние вещи в одной из квартир. При пожаре пострадала женщина, которую пришлось госпитализировать.

Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны «01» Хабаровска около шести часов утра. Первые расчёты огнеборцев прибыли на место в 06:16. Внешних признаков возгорания они не обнаружили, поэтому приступили к разведке. Члены звена газодымозащитной службы осмотрели помещения и увидели, что в одной из квартир объяты пламенем домашние вещи на площади пять квадратных метров. Чтобы локализовать очаг, огнеборцам потребовалось 13 минут. В 06:55 спасатели полностью потушили пожар и завершили проливку.

По информации пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, пострадавшую в происшествии женщину на карете скорой помощи госпитализировали в токсикологическое отделение одной из больниц дальневосточной столицы. Всего для ликвидации пожара привлекли шесть единиц техники и 21 человека личного состава пожарной охраны. Причину возгорания и виновного сейчас устанавливают.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о другом пожаре, который также случился минувшей ночью. Загорелась деревянная постройка, приспособленная под летнее кафе. Зимой конструкцию не использовали, поэтому на момент происшествия людей внутри не было.