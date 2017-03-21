Сегодня вторник, 21 марта 2017 года, 13:26
Тигр и медведь уступили первенство таракану в снах хабаровчан
Тигр и медведь уступили первенство таракану в снах хабаровчан
По центру приморского города бегала перепуганная косуля
По центру приморского города бегала перепуганная косуля
Свалку в центре Хабаровска ОНФ добавит на интерактивную карту
Свалку в центре Хабаровска ОНФ добавит на интерактивную карту
Следствие: Митькин своровал 62,5 миллиона, предназначенных для детей
Следствие: Митькин своровал 62,5 миллиона, предназначенных для детей
На приморский "Адмирал" выделят больше миллиарда рублей
На приморский "Адмирал" выделят больше миллиарда рублей
Регионы:


Популярное
вчера, 20:10
Квест или развод: в Приморье скрывают владельца Camry за 1,5 миллиона
вчера, 18:35
Жителей Владивостока попросили не выходить на улицу
вчера, 13:38
Жители Владивостока устроили пикник на угнанной льдине
вчера, 19:05
Официально: в Приморье появился первый дилер "ЭРА-ГЛОНАСС"
вчера, 14:00
Во Владивостоке парень "под кайфом" взял девушку в заложники
вчера, 15:46
Портал государственных услуг завлекает автомобилистов скидками
вчера, 20:44
Студентка из Владивостока не смогла выиграть автомобиль BMW
вчера, 21:30
У полиции Владивостока нет денег на аренду помещений для сотрудников
вчера, 14:50
В образовательном учреждении Хабаровского края своровали 810 тысяч
вчера, 19:05
"Леруа Мерлен" на выходных "убило" ещё один участок улицы в Хабаровске

Обсуждаемое
вчера, 20:10
35

Квест или развод: в Приморье скрывают владельца Camry за 1,5 миллиона
вчера, 18:35
11

Жителей Владивостока попросили не выходить на улицу
вчера, 13:38
5

Жители Владивостока устроили пикник на угнанной льдине
вчера, 19:05
4

Официально: в Приморье появился первый дилер "ЭРА-ГЛОНАСС"
вчера, 20:44
4

Студентка из Владивостока не смогла выиграть автомобиль BMW
вчера, 14:34
2

В Приморье определились с президентом федерации парусного спорта
вчера, 19:05
2

"Леруа Мерлен" на выходных "убило" ещё один участок улицы в Хабаровске
вчера, 21:30
2

У полиции Владивостока нет денег на аренду помещений для сотрудников
сегодня, 09:10
2

На приморский "Адмирал" выделят больше миллиарда рублей
вчера, 16:50
1

В Хабаровске арендатор жилья сдал квартиру в обход собственника
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
ВКонтакте запускает сервис переводов для сообществ полчаса назад
ВКонтакте запускает сервис переводов для сообществ
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего 15.03.2017
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах 15.03.2017
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 292



Система Orphus

Тигр и медведь уступили первенство таракану в снах хабаровчан

Тигр и медведь уступили первенство таракану в снах хабаровчан
"Яндекс" проанализировал самые популярные запросы о грёзах в регионах России
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

Жители Хабаровского края чаще всего видят во сне тараканов. К такому выводу пришли специалисты «Яндекса», проанализировав миллионы запросов россиян с сентября прошлого года по февраль нынешнего и создав на основе этих данных своеобразную сонную карту страны.

«Каждую неделю пользователи из России задают более полумиллиона запросов, связанных с толкованием снов — больше всего, конечно, утром, между 9 и 10 часами: люди спрашивают про то, что видели ночью, пока не забыли. Эти запросы представляют собой описания снов. По ним можно понять, какие сны люди видят чаще всего, что с чем снится и как отличаются сны в разных регионах России», — сообщается в пояснении к исследованию.


 

Согласно получившейся карте, жители Хабаровского края чаще всего спрашивают, к чему снится таракан. По распространённому мнению, кстати, эти насекомые предвещают улучшение финансовой ситуации. «Домашнее животное» заставило традиционных для региона тигра и медведя (вернее, почему-то медведицу) довольствоваться лишь вторым и третьим местами. Ещё одним представителем фауны в популярных снах хабаровчан стал воробей. В ТОП-10, отметим, вошли и запросы, которые выглядят очень странно.


 

Медведь, что характерно, одержал победу в пяти других дальневосточных регионах — на Сахалине, Камчатке и Чукотке, а также в Якутии и Магаданской области. Тигру «золото» досталось только в Приморье. Особняком держатся жители Амурской области — в первую десятку популярных снов в этом регионе хищники вообще не попали, а у «Яндекса» чаще всего спрашивали про слово «разноцветный».

В целом по стране животный мир всё же удерживает пальму первенства: россиянам снятся клопы, волки, хорьки, а также гуси, раки и щуки. Омичей и оренбуржцев, к примеру, по ночам донимает тарантул, новгородцев — цыган, а новосибирцев — совсем уж экзотический дракон. «Собратьями» хабаровчан по популяризации тараканов во снах стали Иркутская область и Ненецкий автономный округ.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru