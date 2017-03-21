В Хабаровске начали строить вторую японскую теплицу

Сейчас в парке "Авангард" готовят площадку под фундамент

«Овощной» японский резидент ТОСЭР «Хабаровск» продолжает работу на территории края. В индустриальном парке «Авангард» компания JGC Evergreen приступила к строительству второго тепличного комплекса. Сейчас — на подготовительном этапе — там готовят площадку для фундамента.

Новая теплица займёт территорию в 2,3 гектара. Её планируют ввести в эксплуатацию уже в сентябре 2017 года. По плану, это увеличит мощность комплекса по выращиванию овощей вдвое — с одной тонны до двух.

«В новой теплице будут выращиваться томаты и огурцы. Собрать первый урожай планируется к декабрю», — рассказала корреспонденту «Интерфакс» помощник директора JGC Evergreen Екатерина Панова.

Возведение второй очереди тепличного комплекса обойдётся в 500 миллионов рублей. В развитии проекта инвесторами выступают JGC Corporation и партнёрство двух его акционеров — «Догин Досанко N3» и ООО «Энерго-Импульс+».

По словам представителя JGC Evergreen, в настоящее время в тепличном комплексе выращивают томаты семи сортов и огурцы трёх разновидностей. В качестве эксперимента на небольшой площади высадили сладкий перец. Всего же с 2016 года резидент вырастил более 400 тонн овощей.

«В этом сезоне мы обновили почти все сорта томатов и огурцов. Среди новых — красные сливовидные томаты, коктейльные томаты, черри, а также коктейльный мини-огурец и ещё один среднеплодный сорт огурцов, хорошо зарекомендовавший себя в зимний сезон», — добавила Екатерина Панова.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», окончательное разрешение на расширение тепличного комплекса компания JGC Evergreen получила в сентябре 2016 года на Восточном экономическом форуме. Делегация Хабаровского края тогда подписала пакет новых инвестиционных соглашений с японскими партнёрами. В декабре стало известно, что томаты и огурцы, выращенные на площадке индустриального парка «Авангард», стали ещё одним носителем бренда «Наш выбор 27». JGC вручили соответствующий сертификат качества.