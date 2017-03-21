Комсомольчанин украл всю выручку из магазина, в котором работал

Жителя Комсомольска-на-Амуре задержали по подозрению в краже денег из магазина. Оказалось, мужчина сам работал в этой торговой точке. Когда рядом с сейфом никого не было, злоумышленник вскрыл его и похитил всю выручку.

В дежурную часть отдела полиции обратился представитель торговой сети. Он сообщил, что из сейфа, расположенного в магазине по проспекту Победы, неизвестный похитил 245 тысяч рублей. По подозрению в краже стражи правопорядка задержали 31-летнего сотрудника торговой точки.

Раньше фигуранта уже привлекали к уголовной ответственности за похожие преступления. Выяснилось, что в обеденное время, когда в подсобном помещении никого не было, злоумышленник открыл сейф и похитил деньги организации, которые потом потратил на оплату карточного долга. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, на мужчину завели дело по статье «Кража», а его самого поместили под арест.

Похожий случай произошёл в одном из салонов сотовой связи в дальневосточной столице. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», молодой человек своровал товары из торговой точки по продаже электроники, где был трудоустроен. Его добычей стали два дорогих телефона на сумму около 100 тысяч рублей.