Хабаровчане раскупают билеты на чемпионат России по хоккею с мячом

Горожане занимают очередь в кассы за несколько часов до их открытия

В Хабаровске в кассы арены «Ерофей», где пройдут финальные игры чемпионата России по хоккею с мячом, выстраиваются огромные очереди. Люди приходят туда за несколько часов до открытия, чтобы успеть купить заветный билет. Больше всего внимания сосредоточилось вокруг полуфинального матча между «СКА-Нефтяником» и красноярским «Енисеем»: на него распродано больше семи тысяч билетов.

«От нашей — золото, только золото. А более ничего. С таким составом, с такой игрой — только золото», — поделился с корреспондентом телеканала «Вести-Хабаровск» болельщик Григорий Шишко.

В краевом центре пройдёт финальная часть чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2016-2017 годов. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», игры состоятся с 23 по 26 марта. На арене «Ерофей» в конце месяца пройдут полуфинальные встречи по сетке плей-офф, матч за третье место и финал. На сегодняшний день «СКА-Нефтяник» уверенно лидирует в группе «Восток» с 55 очками, а «Енисей» занимает вторую строчку, в его активе 39 очков.

Путёвку в полуфинал хабаровская команда добыла в матче с «Сибсельмашем», который прошёл в Новосибирске. Встреча завершилась со счётом 10:5. В это воскресенье, 26 марта, хабаровчанам предстоит день, насыщенный спортивными событиями. На стадионе имени Ленина состоится очередной домашний матч футболистов хабаровского СКА — они встречаются с «Тюменью». А арена «Ерофей» в этот же день принимает финал чемпионата России по хоккею с мячом.