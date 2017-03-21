К комсомольским SuperJet 100 приложат руку индийские специалисты

Рабочий визит делегации руководителей регионов Дальнего Востока в Индию, в числе которой был губернатор Вячеслав Шпорт, дал старт новым направлениям сотрудничества с бизнесом этой страны. В частности, правительство Хабаровского края планирует привлечь иностранных специалистов к производству самолётов Sukhoi SuperJet 100. Потенциальным партнёрам хотят предложить обустройство интерьеров воздушных судов в компании «Гражданские самолёты Сухого».

Индийских бизнесменов пригласили на Дальний Восток,в том числе и в «регион самолётостроения». Об этом сообщает пресс-служба «белого дома».

«Наши предприятия работают с Индией очень давно, и за эти годы сформировался прочный фундамент для продолжения взаимоотношений. Мы поставляем энергетическое оборудование, идёт работа по линии военно-технического сотрудничества. Но необходимо двигаться дальше. Сегодня бизнесменам из Индии интересны проекты в сельском хозяйстве, горнодобывающей отрасли, информационных технологиях. Им также очень интересны наши преференции для инвесторов. Поэтому мы пригласили для переговоров делегацию в Хабаровск, будем работать вместе над новыми проектами», — отметил Вячеслав Шпорт.

Как сообщило ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в планах судостроительной компании — увеличить объём производимой техники. Так, в 2016 году с конвейера сошли 18 самолётов, а в 2017-м хотят произвести в два раза больше.

Самолёты SSJ-100 не раз представляли на различных форумах и выставках международного уровня. Компания «Гражданские самолёты Сухого», которая выпускает в Комсомольске-на-Амуре авиалайнеры Sukhoi Superjet 100 и Sukhoi Business Jet, представила свою продукцию на международной выставке, открывшейся в Южно-Африканской Республике. Также Sukhoi Superjet 100 может стать базовой машиной для авиаперевозок внутри Египта. Вопрос о поставке российских самолётов должен решиться, когда возобновится туристическое сообщение между странами. Об этом заявлял министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в Геленджике на «Гидроавиасалоне-2016».