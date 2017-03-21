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Большинство хабаровских инвалидов не знает о причитающихся им деньгах

Большинство хабаровских инвалидов не знает о причитающихся им деньгах
В региональном Минсоцзащиты провели собрание для информирования населения
26 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице специалисты министерства социальной защиты населения Хабаровского края организовали встречу с родителями, у чьих детей есть врождённая или приобретённая инвалидность. Мамы и папы узнали, на какие льготы могут рассчитывать их семьи и куда обратиться, чтобы успешно пройти реабилитацию.

«Диагноз был поставлен в два года и четыре месяца, и куда бы мы ни обращались… Мы даже не знали, как нам работать с таким ребёнком, казалось, что глухота — это крест на всём. Но потихоньку я всё-таки реабилитировала своего ребёнка», — рассказала корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» жительница города Виктория Яковлева.

В Хабаровском крае сейчас стоят на учёте больше пяти тысяч детей с инвалидностью. Сотрудники Минсоцзащиты стараются не оставить без психологической и финансовой поддержки ни одну семью. Информационные встречи — неотъемлемая часть этой работы.

«Наиболее часто задаваемые вопросы — это получение средств реабилитации, это социальная реабилитация, это улучшение жилищных условий, то есть вот эти, самые актуальные, на наш взгляд, вопросы», — сообщила начальник отдела проблем семьи и детей министерства социальной защиты населения региона Наталья Меньшикова.

Многие родители раньше не знали, что им положены ежемесячные выплаты от 2,5 тысячи рублей, что они могут рассчитывать на покупку протезов за счёт государства, а половина стоимости проезда до учебного заведения в другие субъекты России возмещается. Кроме того, каждый ребёнок раз в год может рассчитывать на бесплатную путёвку в лагерь или санаторий. Всего из краевого бюджета на поддержку семей с детьми-инвалидами выделяют больше 310 миллионов рублей ежегодно.

«Это очень важно, потому что, когда сидишь дома, ты надеешься только на себя, а когда ты узнаёшь, что есть ещё какая-то помощь извне, легче становится. Конечно, тяжело самой по себе», — поделилась хабаровчанка Яна Денис.

Нередко лекарств и протезов родителям удаётся добиться только через прокуратуру. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в дальневосточной столице суд обязал Минздрав выплатить больше 100 тысяч рублей и компенсацию морального вреда ребёнку за то, что в ведомстве не оплачивали жизненно необходимые медикаменты. В Ванинском районе матери инвалида также удалось отстоять права подростка на бесплатные лекарства только с помощью правоохранителей.

 
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