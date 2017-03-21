Хабаровчанину вернули из пункта приёма металлолома угнанный "Москвич"

Скупщики оценили машину в семь тысяч рублей

В дальневосточной столице стражи правопорядка раскрыли кражу отечественного автомобиля. Они вернули хабаровскому студенту его старый «Москвич», который нашли в пункте приёма металлолома.

В правоохранительные органы за помощью обратился учащийся одного из вузов краевого центра. Молодой человек рассказал, что из двора дома по улице Бондаря неизвестный похитил принадлежащую ему машину — «Москвич 2141». Потерпевший редко пользовался раритетным автомобилем, а из-за древности не оборудовал своё транспортное средство дополнительными устройствами защиты. В своё время на покупку студент потратил 50 тысяч рублей — в эту сумму он и оценил масштаб финансовых потерь.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 11 управления МВД России по Хабаровску задержали подозреваемого в краже. Им оказался 28-летний местный житель. Ранее мужчина уже был судим за хранение наркотиков, угрозу убийством и подделку документов.

«На допросе фигурант дал признательные показания. Он рассказал, что отогнал похищенный «Москвич» в пункт приёма металлолома на улицу Воронежскую. Там подозреваемый продал автомобиль за семь тысяч рублей. Оперативники изъяли транспортное средство и вернули собственнику», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

Фигуранту избрали меру пресечения — подписку о невыезде. Правоохранители проверяют его причастность к похожим преступлениям.