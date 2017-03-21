Во вторник в Хабаровске солнечно и чуточку дымно

В дальневосточной столице сегодня, 21 марта, преимущественно ясная погода. Не исключена небольшая облачность в течение дня. Синоптики не прогнозируют осадков.





Солнечная погода радует и температурой воздуха. В утренние часы столбик термометра покажет отметку в -6...-4 градуса по Цельсию. Во второй половине дня потеплеет до +3...+5 градусов.





Воздушные массы движутся с северной стороны. Скорость ветра 3-8 метров в секунду.









Жители краевого центра начали ощущать лёгкий запах дыма. Это — последствие пожаров в соседней Еврейской автономной области. На минувших выходных там выгорело несколько гектаров леса на трёх участках. В Хабаровском крае начало пожароопасного сезона прогнозируют только в апреле, но, в связи с потепленние, не исключено, что стихия выберет собственный график.