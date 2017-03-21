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Свалку в центре Хабаровска ОНФ добавит на интерактивную карту

Свалку в центре Хабаровска ОНФ добавит на интерактивную карту
Жителей края общественники призывают активно жаловаться через специальный сайт
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Стихийная свалка во дворе дома № 13в по Амурскому бульвару в Хабаровске станет одним из десятков объектов специальной интерактивной карты, которая работает в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка». Общественники отметят её расположение, дадут описание проблемы и будут заниматься решением вопроса по её ликвидации. Об этом в ходе рейда рассказал руководитель центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса ОНФ Хабаровского края Владимир Сидоров.


 

«На сегодняшний день на карте уже более 25 таких точек. Это объекты не только в крупных поселениях, таких как Хабаровск или Комсомольск. Это объекты по всему краю, начиная с Охотского района, заканчивая районом имени Лазо», — поделился он.


 

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на свалку, которая образовалась на контейнерной площадке во дворе дома № 13а, пожаловались местные жители. Управляющая компания, которая обслуживает этот и ряд соседних деревянных зданий, со слов людей, по несколько месяцев не вывозит мусор. Жалоба попала в ОНФ, после чего экологи общественной организации зафиксировали габариты помойки, состав и состояние отходов, а также проверили, не «фонят» ли они. Информацию со специального бланка активисты зарегистрируют на сайте kartasvalok.ru, после чего будут обращаться в полномочные официальные структуры. Как отметил Владимир Сидоров, в Хабаровском крае действуют 14 природоохранных и иных административных ведомств, которые в той или иной степени отвечают за объекты несанкционированного размещения отходов.


 

«Мы на сегодняшний день отмечаем низкий уровень координации между этими структурами. Поэтому мы хотим выдвинуть ряд законодательных инициатив на уровне Государственной Думы для того, чтобы проблемы несанкционированных свалок решались эффективнее», — рассказал общественник.


 

В заполнении карты свалок может помочь — общественники на это рассчитывают — любой человек, умеющий пользоваться интернетом. При обнаружении стихийных помоек достаточно сделать несколько фотографий мусора, а затем через сайт или его мобильную версию найти эту точку на карте региона и описать проблему.


 

«Мы просим, чтобы люди обязательно оставляли номера своих телефонов, чтобы с ними можно было связаться и уточнить место расположения свалки. После этого наши инспекторы выезжают на место для проверки поступивших фактов, и в дальнейшем материалы по итогам проверки поступают в природоохранные структуры для разбирательства», — уточнил Владимир Сидоров.


 

Новое сообщение о свалке на интерактивной карте отобразится красной точкой, принятое в разработку — жёлтой. Нажав на неё, можно узнать суть проблемы, а также меры, которые приняты для устранения нарушений. После того, как проблема будет решена, точка сменит цвет на зелёный.


 

На момент публикации материала на интерактивной карте в Хабаровском крае «горит» только одна такая точка — недалеко от посёлка Чёрная Речка была свалка строительного мусора, которую ликвидировали активисты «Экопатруля Хабаровского района» при участии «фронтовиков».

 
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