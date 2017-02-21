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Картина дня в Хабаровском крае: школьные истории и вновь о "гектаре"

Картина дня в Хабаровском крае: школьные истории и вновь о "гектаре"
Самые значимые события вторника — в обзоре РИА "Восток-Медиа"
10 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"; pixabay.com

Сегодня весомая часть ежедневного обзора — истории, так или иначе связанные с «дальневосточным гектаром». Вокруг федерального проекта постоянно что-то происходит — от интересного до абсурдного. К примеру, наблюдательные хабаровчане заметили, что на карту разрешённых для выбора земель попал японский остров Хоккайдо. Чья-то трудолюбивая рука скрупулёзно обвела три участка, где нельзя выбрать надел: озеро, горный массив и кусок береговой линии. На самом деле, получить «гектар» на территории другого государства нереально, но очередной «глюк» на портале «НаДальнийВосток.рф» заставил вспомнить аналогичные курьёзы. Также сегодня в одной из школ Хабаровска прошёл открытый урок, посвящённый раздаче земельных участков. Выпускники представили свои проекты, которые хотели бы реализовать, если бы получили «гектар». Вместо поддержки ученики получили в свой адрес ряд критических замечаний. Хочется верить, что такая реакция экспертов не похоронит энтузиазм ребят. Тем временем с очередным заявлением по поводу государственной программы выступил глава Минвостокразвития России. Александр Галушка заявил, что получатели «дальневосточного гектара» могут рассчитывать на кредиты по льготной процентной ставке уже с марта 2017 года.


 

В образовательных учреждениях города и края не всё гладко. Сегодня стало известно, что в селе Казакевичево Хабаровского района местную школу закрыли из-за вспышки кишечной инфекции — к медикам обратились 35 учеников за четыре дня. Региональное управление Следкома России возбудило проверку вслед за Роспотребнадзором. В дальневосточной столице тем временем не утихают разбирательства с родителями первоклассников: из-за нехватки мест дети не могут попасть в учебное заведение по месту регистрации. В то же время семьи девятиклассников подняли ненужную панику из-за закона, принятого больше трёх лет назад — хабаровчане «внезапно» узнали, что их чадам придётся поступать в десятый класс на конкурсной основе.


 

Фотокорреспондент, а по совместительству и редактор РИА «Восток-Медиа» заглянул на завод по производству пластиковых труб, который работает на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск». Накануне, 20 февраля, его посетил руководитель Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин. Фоторепортаж с места производства можно посмотреть тут, а прочитать об этом — здесь.


 

Немного о спорте: хабаровские каюры завоевали в Приморье четыре медали. Они выиграли золото, серебро и две бронзы в сложнейших условиях на обледеневшей трассе, где гонка временами превращалась в настоящий дрифт. Кроме этого, стало известно, что футбольный клуб «СКА-Хабаровск» возобновит сезон 8 марта. В Международный женский день «армейцы» сыграют на выезде с «Факелом», а уже 12 марта выйдут на поле стадиона имени Ленина. В День защитника Отечества, 23 февраля, жители краевого центра выступят в автомногоборье на «Заимке» и поборются за iPhone 7.


 

В Хабаровск с концертом приехала эпатажная певица Лолита. На встрече с горожанами артистка сначала сняла обувь и разгуливала по сцене босиком, вытерла подолом бархатного платья пыль с рояля, а потом закурила, пригласив двух девушек разделить с ней сигарету. Кроме этого, звезда не выпускала из рук детскую бутылочку с молоком, а в одной из своих песен — «Ту-ту-ту» — заменила строчку куплета на фразу, очень похожую на крылатое выражение Дмитрия Медведева «Денег нет, но вы держитесь».


 

В заключение — немного о новостях транспорта. Мэрия дальневосточной столицы договорилась с речным перевозчиком о совместной работе в предстоящем сезоне. Контракт, исполнителем которого с вероятностью 99 % станет предприниматель Игорь Меерсон, в этом году предусматривает выплату 26 миллионов рублей. По словам начальника городского управления транспорта Сергея Суковатого, срыва навигации на Амуре в этом году не будет. Также чиновник обещал в ближайшее время починить неисправное электронное табло на автобусной остановке возле Педагогического института ТОГУ. Подключился Суковатый и к ситуации, фигурантами которой стали перевозчик на маршруте № 35 и молодая мама — её не пустили в автобус с коляской. Сегодня хабаровчанке устроили очную ставку с водителями и кондукторами, которые работают на этом маршруте.

 
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