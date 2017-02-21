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К строительству трассы "Обход Хабаровска" привлекут местные компании

К строительству трассы "Обход Хабаровска" привлекут местные компании
Ожидаемые инвестиции в экономику региона составят не менее 30 миллиардов рублей
только что
Экономика | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Строительством трассы «Обход Хабаровска», которое начнётся в середине 2017 года, займётся крупная российская компания. При этом к работам планируют привлекать и местный бизнес, для представителей которого проведут специальный семинар.

Поиском подрядчиков займётся «Региональная концессионная компания», которая ранее выиграла конкурс на строительство автодороги. Её генеральный директор Павел Овчинников выступил на расширенном заседании правительства Хабаровского края, где рассказал о перспективах, которые проект открывает для региона.

«На этапе строительства основными инвесторами выступят государство в лице Хабаровского края и частные компании, в частности — наш партнёр «Газпромбанк». Мы планируем выбрать одного-двух крупных подрядчиков, способных нести финансовую ответственность за реализацию проекта. Но есть очень сильная заинтересованность в том, чтобы в нём участвовали местные подрядчики и поставщики материалов. Есть идея провести нечто вроде семинара для всех заинтересованных лиц», — сказал Павел Овчинников.

Кураторы проекта предполагают, что он окажет заметный положительный эффект на регион. По их подсчётам, объём внешних инвестиций в экономику края достигнет 30 миллиардов рублей, а местные производители смогут поставить для будущей дороги материалы на сумму свыше 20 миллиардов. Количество рабочих мест на этапе строительства приблизится к двум тысячам, в ходе эксплуатации трассы будет занято около 400 человек.


 

Павел Овчинников напомнил, что дорога будет платной и продемонстрировал участникам заседания приблизительные тарифы на проезд по «Обходу Хабаровска». Они различаются в зависимости от категорий транспортного средства. Окончательные ставки установит краевое правительство, когда трасса будет построена.


 

Автодорога «Обход Хабаровска 13-42 км» свяжет между собой сразу три федеральные трассы — А-370 «Уссури», Р-297 «Амур» и А-375 «Восток». Магистраль сможет выдержать до 96 тысяч автомобилей в сутки. В неё включат пять транспортных развязок, 24 моста и путепровода. Общая стоимость объекта оценивается более чем в 40 миллиардов рублей.

 
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