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Власти Хабаровского края хотят отдать местной еде "золотые" полки

Власти Хабаровского края хотят отдать местной еде "золотые" полки
По мнению чиновников, на лучших местах продукцию раскупят быстрее
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровском крае продолжается реализация народного проекта «Наш выбор 27». Региональные власти намерены отдать местным продуктам, получившим «знак качества», лучшие полки в магазинах, чтобы увеличить спрос и продажи.

«Мы хотим, чтобы наши продукты были на «золотых» полках. Раньше их там не было, но сейчас постепенно они появляются и вытесняют продукцию из других регионов Дальнего Востока. Позиция краевого правительства такова, что на «золотых» полках должна быть только местная продукция, чтобы её раскупали», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Николай Крецу.

Пока же местным товарам трудно пробиться на лучшие места в магазинах — производители платят торговым сетям за размещение на «золотых» полках.

Сейчас к проекту «Наш выбор 27» присоединилось большинство торговых сетей края, в том числе «Пеликан», «Максим», «Седьмая столица», «Самобранка», «Ёё», «Амбар», «Три Кота». Только в Хабаровске они оформили более 70 магазинов символикой проекта. В торговых точках размещают брендированные ценники и специальные баннеры с логотипом. А группа компаний «Невада», владеющая сетью супермаркетов «Самбери», «Раз-Два» и «Калинка», не собиралась оформлять торговые залы в стилистике «Наш выбор 27», поскольку единых требований к брендированию нет.

Агентство также сообщало, что право на изготовление собственной упаковки «с самолётом» получили 37 предприятий, в том числе Хабаровский ликёро-водочный завод. Реализацию народного проекта под личный контроль взял первый заместитель председателя правительства края — руководитель аппарата губернатора Аркадий Мкртычев.

 
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