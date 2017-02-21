Хабаровчанин украл у китаянки почти 20 килограммов мёда и продал его

В дальневосточной столице осудили местного жителя, который присвоил имущество иностранного предпринимателя. Мужчина украл почти 20 килограммов мёда, который китаянка ему отдала для перевозки за границу, и продал лакомство, а вырученные деньги присвоил себе.

В марте 2015 года 38-летний хабаровчанин, который знает китайский язык, заключил с предпринимательницей из КНР договор на перевозку больше 19,5 килограмма мёда. Сумма составила почти три миллиона рублей. Груз необходимо было доставить из краевого центра в город Тунцзян провинции Хэйлунцзян Китая. После того, как китаянка передала хабаровчанину мёд, он похитил вверенное ему имущество и продал. Кроме того, предпринимательница дала мужчине 40 тысяч рублей для оформления документов, которые он тоже присвоил.

Кировский районный суд Хабаровска приговорил жителя дальневосточной столицы к двум годам лишения свободы за присвоение чужого имущества в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, отбывать своё наказание злоумышленник будет в исправительной колонии общего режима. После этого ещё год его свобода будет ограничена. Также с осуждённого взыскали всю сумму ущерба.