Краевой Следком проверит историю с заболевшими в селе Казакевичево

В Хабаровском крае организовали следственную проверку по факту массового заболевания учеников школы в селе Казакевичево. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» уже сообщало, что образовательное учреждение закрыли из-за того, что более 30 подростков обратились за медицинской помощью. У всех школьников диагностировали кишечную инфекцию.

На сегодняшний день известно, что с 14 по 18 февраля зафиксировано 35 пострадавших. Им назначили амбулаторное лечение.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе источник заражения кишечной инфекцией. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Пока никаких точных данных нет, мы будем выяснять, сколько на самом деле было заболевших и в течение какого периода у них обнаружили инфекцию», — рассказал корреспонденту агентства старший помощник руководителя краевого следственного управления по взаимодействию со СМИ Илья Гудков.

По информации ведомства, с 19 февраля новых случаев заражения кишечной инфекцией не было. Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», аналогичную проверку уже ведёт Роспотребнадзор.