Хабаровчанке с коляской устроили очную ставку с кондукторами автобуса

Перевозчиков, которые не пустили её с маленьким ребёнком в салон, девушка не опознала

Молодой хабаровчанке, которую не пустили в автобус с детской коляской, устроили очную ставку с водителями и кондукторами автобуса № 35. Девушка не опознала обидчиков. В управлении транспорта администрации, где прошла встреча участников конфликта, пообещали показать пострадавшей фотографии всех работников маршрута и наказать виноватых.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в краевом центре маму и восьмимесячного ребёнка не пустили в автобус маршрута № 35. По словам девушки, дверь захлопнулась перед её лицом, когда коляска была уже у девушки в руках.

«В кодексе автомобильного транспорта чётко прописано, что ребёнка до семи лет любой гражданин имеет право провезти бесплатно без предоставления места. В законе также прописано, что бесплатно провозятся санки и коляска», — объяснил начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый.

Юлия Пономаренко рассказала, что возвращалась с ребёнком домой после посещения поликлиники. На остановке «Посёлок Победа» её не пустили в салон с коляской. При этом девушка ехала не в час пик, автобус не был заполнен. Девушка запомнила внешний вид машины, но номера из-за плохого зрения не увидела. На следующий день хабаровчанка заметила этот автобус на дороге и сфотографировала его. Как выяснилось позже, это было похожее транспортное средство — его экипаж связался с Юлией, водитель и кондуктор приехали к ней, девушка удостоверилась, что это не её обидчики.

Юлию поразила реакция пассажиров, которые ничего не ответили на выпад кондуктора. Возмутилась лишь старушка, оставшаяся ждать своего автобуса на остановке. Однако больше всего девушку удивили комментарии к её посту в Instagram, в котором она рассказала о происшествии.

«Меня эта ситуация выбила из колеи. После того как мой пост распространили на разных сайтах, столько гадостей в мой адрес вылили. А вчера мне поступила угроза. Мне позвонили с неизвестного номера и попросили убрать пост. Я ответила, что не сделаю этого. В ответ мне сказали: «Тогда берегитесь». Мне стало страшно. Звонила женщина, голос немолодой», — рассказала Юлия Пономаренко.

Водителей и кондукторов, которые работали на линии во время происшествия, привели в управление транспорта. Молодая мама не успела полностью разглядеть кондуктора в автобусе, заполнила внешность лишь примерно. Однако она полностью сняла подозрения с одной девушки, которая не подходила под описание.

«Я рада, что добилась этой встречи, что виновного будут искать. Пока будем ждать, когда покажут фотографии. Для меня главное, чтобы человек хотя бы извинился. По поводу угроз в полицию обращаться не буду», — призналась корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Юлия Пономаренко.

Председатель Независимой ассоциации перевозчиков Хабаровска Валентин Шадуя извинился перед девушкой и пообещал, что виновных обязательно найдут и накажут. А вот перевозчик Людмила Ахмедова заявила, что, пока вина не доказана, приносить извинения она не будет. Эта история и звонки с угрозами, по её мнению, — провокация со стороны других предпринимателей. Однако, уже вне стен кабинета начальника управления транспорта, женщина всё же попыталась сгладить ситуацию и сообщила, что на 35-м маршруте девушка сможет месяц ездить бесплатно. Также Людмила Ахмедова рассказала, что, если виновных всё-таки опознают, она лишит водителя премии, а если он вновь совершит подобный проступок — уволит его.

«Мы боремся за то, чтобы такие случаи ни в коей мере не повторялись. Мы их искореняем самым жёстким образом. Вчера уже провели встречу со всеми водителями и кондукторами, они сами всеми руками за то, чтобы найти виновного и наказать его», — отметил Валентин Шадуя.