В Хабаровске родители девятиклассников боятся потерять место в школе

В дальневосточной столице родители учащихся девятых классов обеспокоены набором в школы на два последующих года обучения. Взрослые опасаются, что их детям не хватит мест в учебном заведении, и ссылаются на новые требования, согласно которым ребята для зачисления в десятый класс должны проходить новый конкурс. Однако закон, который регулирует запись школьников на последние два года обучения, издали ещё в 2013 году.

«По окончании девятого класса ребёнок получает аттестат и больше не является учеником этой школы. Для зачисления ему нужно заново подать документы, и в школу могут прийти дети из других учебных заведений. У нас в стране эти нормы действуют уже несколько лет, но для некоторых родителей это стало новостью», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель начальника городского управления образования Ольга Лалетина.

По её словам, зачисление в десятый класс не является переводом ребёнка из девятого. Каждая школа определяет для себя, какие профильные классы откроет, и формулирует критерии, по которым будет осуществляться приём детей, в соответствии с законом. После этого учащиеся борются за места в образовательном учреждении в рамках конкурса.

«Допустим, в гипотетической 25-й школе для десятиклассников нет физико-математического профиля. Тогда ребёнок выбирает другую школу, в которой этот профиль есть, и подаёт документы туда. Он участвует в конкурсе на общих основаниях — по результатам аттестации, согласно своим баллам за ОГЭ. Если ребёнок до этого учился в этой школе, у него всё равно нет преимуществ в сравнении с другими детьми, которые имеют больше баллов за экзамены», — объяснила Ольга Лалетина.