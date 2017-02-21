В Комсомольске осудят вымогателей, работавших в стиле 90-х годов

В Комсомльске-на-Амуре завершилось расследование уголовного дела в отношении преступной группы, которая терроризировала местных перевозчиков, вымогая с них деньги. Фигурантами уголовного дела стали шестеро мужчин в возрасте от 22 до 39 лет. Следователям удалось собрать достаточную доказательную базу, чтобы предъявить обвинение.

Деятельность банды заключалась в том, что владельцы автобусов должны были платить ежемесячную «дань» за криминальное покровительство. В противном случае бизнесменов ожидало наказание в виде порчи имущества. В адрес нежелающих платить поступали угрозы физической расправой. Обещания поплатиться за непокорство подкреплялись убедительными аргументами — наличием оружия у преступников и угрожающим внешним видом участников группы. Все они занимались бодибилдингом и тяжёлой атлетикой.

Как правило, люди, которые увлекаются подобными видами спорта, имеют очень крепкое телосложение. Поэтому для задержания группы вымогателей полицейские привлекли спецподразделение управления МВД России по Хабаровскому краю. При проведении обысков в тайниках и квартирах подозреваемых стражи правопорядка нашли оружие, которое злоумышленники применяли для устрашения своих жертв, крупную сумму денег, а также спортивные медикаменты. Как выяснили эксперты, изъятая «химия» относится к препаратам, оборот которых ограничен на территории России.

«В настоящее время доказана причастность организованной преступной группы к шести эпизодам противоправной деятельности», — сообщила корреспонденту агентства начальник пресс-службы регионального УМВД Ирина Щёголева.

На вымогателей завели уголовное дело по статье «Вымогательство, совершённое организованной группой». Каждому из фигурантов грозит до 15 лет лишения свободы. До вынесения приговора всех участников группировки, кроме одного, арестовали — последнему из бандитов избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.