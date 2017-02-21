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В школах Хабаровского края представители КМНС вспомнят родные языки

В школах Хабаровского края представители КМНС вспомнят родные языки
В течение недели для школьников проведут тематические уроки и викторины
14 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: ampravda.ru

В образовательных учреждениях региона с 21 по 28 февраля пройдут классные часы, тематические уроки, выставки-конкурсы декоративного искусства, литературные викторины и виртуальные экскурсии, посвящённые исконному наречию и традиционной культуре представителей коренных малочисленных народов севера. Так школы Хабаровского края, в которых учатся юные нанайцы, нивхи и орочи, отметят Международный день родного языка.

В мероприятиях, запланированных на этой неделе, поучаствуют ученики с первого по 11-й классы. Как сообщает информационный портал «Прообраз 27», тематические занятия пройдут как в школах, так и в детских садах. Места компактного проживания представителей КМНС имеют ключевое значение, поскольку эти граждане являются носителями угасающих языков.

«Во время этого праздника школьникам расскажут о возникновении Международного дня родного языка, обсудят необходимость сохранения каждого языка коренных малочисленных народов края, как сокровища национальной культуры, — отметила старший методист управления общего образования министерства образования и науки Хабаровского края Валентина Шабельникова. — Не стоит забывать и о том, что наш регион является многонациональным. Русский язык считается основным средством межкультурного общения, но в некоторых семьях многие сохраняют традиции своих предков — белорусов, татар, армян, украинцев».

В Хабаровском крае сегодня проживают представители восьми народов, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Это  нанайцы, негидальцы, нивхи, орочи, удэгейцы, ульчи, эвенки и эвены.

 
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