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Хабаровчанам вновь вынуждены отказывать в местах в школах по прописке

Хабаровчанам вновь вынуждены отказывать в местах в школах по прописке
Востребованные учебные заведения не могут принять всех желающих
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице не стихает ажиотаж вокруг востребованных школ, где закончились места для приёма детей в первые классы. Родителям, которые не смогли записать своего ребёнка в учебное заведение по месту регистрации, в самом образовательном учреждении ничем помочь не могут. Хабаровчанам приходится обращаться в управление образования городской администрации, где им подбирают другую школу.

«Всё обговаривается индивидуально в зависимости от того, где ребёнок проживает, есть ли в школах поблизости свободные места и так далее. Всем помогаем, всем стараемся подыскать подходящую школу. Пока оптимальные варианты есть, но через месяц-два ситуация может измениться, — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель начальника городского управления образования Ольга Лалетина. — Бывают такие случаи, когда родители отказываются от наших вариантов, и мы их предупреждаем, что через два месяца мест в школах поблизости может не остаться».

Как писало агентство, в школах №№ 12, 30, 33, 44, 63, 44, гимназиях №№ 5 и 6, а также в лицее «Ступени» и школе «Открытие» набор завершили. Однако родители, которые по каким-либо причинам не смогли записать своего ребёнка в первый класс, настаивают на создании там дополнительных мест.

«Мест у нас нет — объявление об этом опубликовано на сайте школы. Но родители продолжают идти. Им нужно обращаться в управление образования», — объяснила директор лицея «Ступени» Наталья Тюрина.

Агентство также сообщало, что в школе № 33 между родителями произошла потасовка за место в очереди. А некоторые горожане решили максимально подстраховаться, чтобы обеспечить своим малышам место в школе с хорошей репутацией, и вновь разбили лагерь возле гимназии № 5. Компанию микроавтобусу, который имеет все шансы стать новой городской легендой, составили около 10 иномарок.

«В этом году, несмотря на эту ситуацию, у нас перебора не было. Мы зачислили 56 человек. Мест было 52, но мы открыли четыре дополнительных места, немножко расширили. Всего было 370 электронных заявлений, но когда мы исключили тройные и даже в десятикратном размере, присланные от разных родственников одного ребёнка, то у нас осталось 56 заявок», — рассказал директор гимназии Эдуард Перепечай.

Если в учебном заведении нет свободных мест для записи ребёнка в первый класс, то школа должна предоставить родителям отказ с указанием его причины. С этим документом хабаровчане могут обратиться в управление образования. В некоторых образовательных учреждениях скоро могут освободить несколько мест: будущих первоклассников, принятых в школы Хабаровска по фиктивной временной регистрации, грозят отчислить.

 
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