Хабаровчанка отдала своему "сыну" 110 тысяч рублей за крупное ДТП

Жительница дальневосточной столицы стала жертвой телефонного мошенничества. Женщина приняла злоумышленника за своего сына и перевела ему 110 тысяч рублей, которые мужчина попросил на решение вопроса после аварии с пострадавшими.

В полицию за помощью обратилась жительница Хабаровска и рассказала, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сыном. По словам фигуранта, он попал в ДТП, в котором есть пострадавшие. Чтобы урегулировать этот вопрос и избежать уголовной ответственности, мужчине понадобилось 110 тысяч рублей. Звонивший убедил хабаровчанку, что при личной встрече расскажет все подробности. Женщина поверила и перевела «сыну» деньги. Через несколько часов потерпевшая позвонила своему настоящему родственнику, который в это время, ничего не подозревая, был на работе.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали 29-летнего злоумышленника. Раньше мужчину привлекали к уголовной ответственности, и он отбывал реальные сроки в исправительных учреждениях. Похищенные у «мамы» деньги хабаровчанин потратил на личные нужды. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, мужчину отправили в изолятор временного содержания до тех пор, пока суд не изберёт ему меру пресечения. Полицейские проверяют, совершал ли злоумышленник другие мошенничества в краевом центре.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» не раз писало о похожих случаях. Так, жительница Комсомольска-на-Амуре поверила мошеннику, который представился её внуком. Почти сразу после звонка в квартиру пенсионерки пришёл неизвестный, и та отдала ему 240 тысяч рублей. За подобные преступления нередко назначают реальные сроки лишения свободы — например, жителя Нанайского района отправили в колонию на три года.