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Хабаровчанка отдала своему "сыну" 110 тысяч рублей за крупное ДТП

Хабаровчанка отдала своему "сыну" 110 тысяч рублей за крупное ДТП
Так она хотела помочь родственнику избежать уголовной ответственности
11 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Жительница дальневосточной столицы стала жертвой телефонного мошенничества. Женщина приняла злоумышленника за своего сына и перевела ему 110 тысяч рублей, которые мужчина попросил на решение вопроса после аварии с пострадавшими.

В полицию за помощью обратилась жительница Хабаровска и рассказала, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сыном. По словам фигуранта, он попал в ДТП, в котором есть пострадавшие. Чтобы урегулировать этот вопрос и избежать уголовной ответственности, мужчине понадобилось 110 тысяч рублей. Звонивший убедил хабаровчанку, что при личной встрече расскажет все подробности. Женщина поверила и перевела «сыну» деньги. Через несколько часов потерпевшая позвонила своему настоящему родственнику, который в это время, ничего не подозревая, был на работе.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали 29-летнего злоумышленника. Раньше мужчину привлекали к уголовной ответственности, и он отбывал реальные сроки в исправительных учреждениях. Похищенные у «мамы» деньги хабаровчанин потратил на личные нужды. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, мужчину отправили в изолятор временного содержания до тех пор, пока суд не изберёт ему меру пресечения. Полицейские проверяют, совершал ли злоумышленник другие мошенничества в краевом центре.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» не раз писало о похожих случаях. Так, жительница Комсомольска-на-Амуре поверила мошеннику, который представился её внуком. Почти сразу после звонка в квартиру пенсионерки пришёл неизвестный, и та отдала ему 240 тысяч рублей. За подобные преступления нередко назначают реальные сроки лишения свободы — например, жителя Нанайского района отправили в колонию на три года.

 
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