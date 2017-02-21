Бюджет Хабаровска заплатит за доставку дачников более 26 миллионов

Навигация 2017 года принесёт компании «Амурские речные перевозки» более 26 миллионов рублей — администрация Хабаровска увеличила сумму контракта, которая ранее находилась в пределах 22 миллионов. Спор между предприятием и мэрией об убыточности сезона 2015-го года остаётся в силе до тех пор, пока своё решение не вынесет суд.

Об этом журналистам во вторник сообщил начальник городского управления транспорта Сергей Суковатый. Он подчеркнул, что в заложенных в бюджете на эти цели средствах предусмотрена рентабельность речных перевозок, исполнитель контракта сразу получит треть суммы в качестве аванса.

«Хорошо, что в Кодекс внутреннего водного транспорта России внесли дополнения. Появились правила игры, которые позволяют не заниматься поиском каких-то схем, а нормально работать. Имеем право выделить аванс, а дальше составить график платежей и перечислять деньги в зависимости от количества перевезённых пассажиров», — сказал чиновник.

Ранее руководитель ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» Игорь Меерсон не раз заявлял, что откажется от работы на дачных маршрутах, если мэрия не возместит ему убытки, понесённые в ходе навигации 2015 года. Сергей Суковатый отметил, что этот спор по-прежнему находится на рассмотрении суда.

«Будет решение суда — мы его исполним. Перевозчику нужно доказать, что мы ему сколько-то должны. Уже состоялось несколько заседаний, назначена независимая экономическая экспертиза», — сказал глава управления транспорта.

Сергей Суковатый уточнил, что дата следующего судебного заседания по вопросу убытков «Амурских пассажирских перевозок» станет известна в начале марта.