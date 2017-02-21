Хабаровские школьники предложили построить на "ДВ-гектаре" IT-институт

В хабаровской школе № 32 ученики 11 класса предложили новую идею по освоению «дальневосточного гектара». Согласно их проекту, на земельном участке появится институт по подготовке специалистов в сфере информационных технологий — тех кадров, которых, по мнению учащихся, не хватает региону. По задумке, в строительство и развитие объекта будут вкладывать свои ресурсы ведущие IT-компании России и мира. Детскую мечту подвергли критике.





Идею школьники разработали к открытому уроку со специалистами министерства образования и науки региона. Встречу посвятили правовому регулированию закона о «гектаре» и вариантам освоения своего участка. Чтобы проверить знания учеников с девятого по 11-й класс, педагоги подготовили викторину по типу телепередачи «Своя игра» и разбили детей на команды, которые по очереди выбирали категорию, из которой озвучивался вопрос.





«Это не первое учебное заведение, в котором проходят подобные уроки — мы устраивали встречи в 80-й школе, где дети оказались очень активными и с хорошей фантазией, и в ряде других. Каждая школа решает сама, в каком формате провести мероприятие на тему проекта о «дальневосточном гектаре», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» консультант отдела общего образования краевого Минобрнауки Юлия Алексеева.





После теоретической части урока дети приступили к творческой. Ученики девятого класса показали презентацию, где рассказали, как взять бесплатный участок земли и какими видами деятельности на нём можно заниматься. Десятиклассники поставили сценическую миниатюру, в которой показали, как с помощью «дальневосточного гектара» можно осчастливить старшее поколение своей семьи. А будущие выпускники предложили свой собственный проект — IT-институт.

«В него будут инвестировать такие крупные компании, как Google и Mail.Ru Group. Их специалистов мы будем приглашать к нам в институт с открытыми лекциями и мастер-классами. А в самом учреждении будет не только учебный корпус, но и игровой, и общежития. Всё это поможет оставить специалистов данной сферы в нашем регионе», — озвучили школьники.









Подобные идеи, по словам председателя Молодёжной палаты краевой Думы Евгения Солоненко, озвучивали и ученики других школ. Проекты схожи тем, что реализовать их в регионе достаточно сложно, а порой и вовсе нереально.

«Дети в одной из школ придумали что-то наподобие бизнес-центра, в котором будут рассказывать ученикам выпускных классов, куда им лучше поступить, какие есть варианты и возможности, — объяснил Евгений Солоненко. — Но мы проводим эти открытые уроки для того, чтобы подсказать школьникам, что реально, а что нереально в современном мире реализовать, а также для того, чтобы дети понимали актуальность того, что предлагают. Мы им объясняем на примере их же проектов, как этот закон работает».





В школе № 32 «дальневосточному гектару» посвятили не только встречу со специалистами краевого Минобрнауки и представителями регионального парламента. В учебном заведении есть стенд с правовой информацией о бесплатных земельных участках, на экране на первом этаже показывают ролики об этом проекте, а также имеется выставка рисунков, для которой творили ученики начального звена. Эту спорную, по мнению родителей, идею реализуют и в других школах: как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», первоклассникам другого образовательного учреждения предложили пофантазировать на тему «Если бы мне дали участок земли».



