Электронное табло на остановке в Хабаровске подводит горожан

Информатор, который не работает или показывает неверные данные, обещают починить в ближайшее время

Жители краевой столицы жалуются на нестабильную работу электронного табло, установленного на остановке «Педагогический институт ТОГУ». По словам пассажиров, автоинформатор или искажает время приезда автобуса, или показывает непонятные обозначения, или вовсе не работает. В управлении транспорта администрации Хабаровска пообещали, что проблему решат в скором времени.

«Табло не ломается, просто иногда сигнал не поступает. Сейчас у нас идёт наладка оборудования, это рабочий момент. Завершим её в ближайшее время», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый.

Агентство писало, что автоинформатор на автобусной остановке возле Педагогического института ТОГУ стал первым в краевой столице — он появился в ноябре 2016 года. С помощью системы ГЛОНАСС электронное табло показывает, когда приедет пассажирский транспорт определённого маршрута. В этом году в администрации города планируют установить около десяти подобных информаторов на оживлённых остановках и пересадочных пунктах. На этой неделе такой появится в Берёзовке. Специалисты уже нашли точки подключения. Как сообщало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», жители посёлка попросили об этом Сергея Суковатого после встречи с ним.