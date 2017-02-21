Многодетные семьи "выбили" новые дороги в Ракитном через суд

Прокуратура региона через суд заставила администрацию Ракитненского сельского поселения проложить дороги к земельным участкам, которые выделяли многодетным семьям на постройку жилья в границах села Гаровка-1. Почти два года жители Хабаровского района, которые относятся к этой социальной категории, не могут воспользоваться своим правом возвести дом. Причина ступора — в реализации закона «О бесплатном предоставлении в собственность гражданам, имеющим трёх и более детей, земельных участков на территории Хабаровского края». Свою роль сыграло и нежелание органов местного самоуправления, которым принадлежит выделенная земля, обеспечить строительство дорог.

Распределение наделов произошло в 2015 году — представители сельской администрации участвовали в нём. Но, как выяснилось позже, денег на проектирование и возведение дорожной инфраструктуры у ответственных не оказалось.

«В 2015 году, летом, все собрались на этом поле, все многодетные, был министр имущественных отношений, представители района. Министр при всех сказал, что у них в крае есть 40 миллионов на дороги, а на них нужно 200 миллионов. Вот представьте, мы с 10-миллионным бюджетом, мы, значит, вообще должны закрыть администрацию и счёт будет арестован», — рассказала в беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» глава администрации Ракитненского сельского поселения Нина Россохина.

Спустя год в прокуратуру поступила коллективная жалоба от многодетных семей о том, что построить дома не представляется возможным из-за отсутствия дорожной сети. Надзорное ведомство инициировало проверку — её результаты показали, что права граждан были нарушены. Прокуратура организовала подачу иска к администрациям Ракитненского сельского поселения и Хабаровского муниципального района, требуя признать бездействие муниципалитетов незаконным и возложить на них обязанности по проектированию и строительству дорог.

По информации пресс-службы регионального надзорного ведомства, федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относит дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов сельского поселения к вопросам местного значения — решать их в данном случае должна администрация Ракитного. Однако глава муниципалитета Нина Россохина утверждает, что исполнять решение суда её ведомство не будет торопиться: выделенный программой земельный участок не входит в границы поселения.

«Мы тоже подали в суд, это же собственность края. Мы сейчас подаём исковое заявление на министерство имущественных отношений, потому что это земля краевая. Мы в собственность эту землю не принимали. Есть решение совета депутатов, как представительного органа, мы этот земельный участок не принимали в собственность. Мы дойдём и до Верховного суда. Они дали участок на чистом поле без инфраструктуры, вот они-то и нарушили указ президента, а теперь всё сваливают на нас», — отметила Россохина.

Оспорить решение суда первой инстанции у муниципалитета не получилось. Хабаровский краевой суд отклонил аппеляционную жалобу.