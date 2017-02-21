Многодетные семьи "выбили" новые дороги в Ракитном через суд

Сегодня вторник, 21 февраля 2017 года, 15:05
Хабаровские школьники предложили построить на "ДВ-гектаре" IT-институт
Хабаровские школьники предложили построить на "ДВ-гектаре" IT-институт
Бывшему приморскому вице-губернатору Сергею Сидоренко продлили арест
Бывшему приморскому вице-губернатору Сергею Сидоренко продлили арест
Массовое ДТП во Владивостоке стало причиной транспортного затора
Массовое ДТП во Владивостоке стало причиной транспортного затора
Приморцев насмешил "строительный креатив" на месте ЧП во Владивостоке
Приморцев насмешил "строительный креатив" на месте ЧП во Владивостоке
Можно, но нельзя: к "дальневосточным гектарам" попал остров Хоккайдо
Можно, но нельзя: к "дальневосточным гектарам" попал остров Хоккайдо
Регионы:


Популярное
сегодня, 10:42
Жестокое убийство подростка в Приморье оказалось заказным
вчера, 16:08
У начальника приморского управления Ространснадзора проходит обыск
вчера, 15:32
В Приморье арестовали очередного районного главу
сегодня, 07:01
Небесная канцелярия ударит по Приморью в День защитника Отечества
вчера, 17:53
Следователи рассказали, за что арестовали главу района в Приморье
сегодня, 13:28
Массовое ДТП во Владивостоке стало причиной транспортного затора
вчера, 16:42
На днях в Приморье закроются несколько пунктов пропуска
сегодня, 10:09
Сегодня судно "Еруслан" отбуксируют в Славянку
вчера, 17:45
Болельщики "Адмирала" посмотрят плей-офф по московским ценам
сегодня, 11:36
Модель из Приморья заставили убираться в ночном клубе

Обсуждаемое
сегодня, 11:36
6

Модель из Приморья заставили убираться в ночном клубе
вчера, 17:53
4

Следователи рассказали, за что арестовали главу района в Приморье
сегодня, 10:09
4

Сегодня судно "Еруслан" отбуксируют в Славянку
вчера, 15:32
3

В Приморье арестовали очередного районного главу
вчера, 18:43
3

Сергей Дроботенко даст праздничный концерт во Владивостоке
вчера, 16:08
3

У начальника приморского управления Ространснадзора проходит обыск
сегодня, 12:40
1

Можно, но нельзя: к "дальневосточным гектарам" попал остров Хоккайдо
сегодня, 13:20
1

Мэрия Хабаровска договорилась с речным перевозчиком на будущий сезон
сегодня, 13:28
1

Массовое ДТП во Владивостоке стало причиной транспортного затора
сегодня, 13:51
1

Бывшему приморскому вице-губернатору Сергею Сидоренко продлили арест
Народный топ новостей

Гость
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья вчера, 10:16
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока

Актуально
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке 17.02.2017
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке 17.02.2017
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы 15.02.2017
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 635



Система Orphus

Многодетные семьи "выбили" новые дороги в Ракитном через суд

Многодетные семьи "выбили" новые дороги в Ракитном через суд
Глава муниципалитета не собирается исполнять это решение
5 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

Прокуратура региона через суд заставила администрацию Ракитненского сельского поселения проложить дороги к земельным участкам, которые выделяли многодетным семьям на постройку жилья в границах села Гаровка-1. Почти два года жители Хабаровского района, которые относятся к этой социальной категории, не могут воспользоваться своим правом возвести дом. Причина ступора — в реализации закона «О бесплатном предоставлении в собственность гражданам, имеющим трёх и более детей, земельных участков на территории Хабаровского края». Свою роль сыграло и нежелание органов местного самоуправления, которым принадлежит выделенная земля, обеспечить строительство дорог.

Распределение наделов произошло в 2015 году — представители сельской администрации участвовали в нём. Но, как выяснилось позже, денег на проектирование и возведение дорожной инфраструктуры у ответственных не оказалось.

«В 2015 году, летом, все собрались на этом поле, все многодетные, был министр имущественных отношений, представители района. Министр при всех сказал, что у них в крае есть 40 миллионов на дороги, а на них нужно 200 миллионов. Вот представьте, мы с 10-миллионным бюджетом, мы, значит, вообще должны закрыть администрацию и счёт будет арестован», — рассказала в беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» глава администрации Ракитненского сельского поселения Нина Россохина.

Спустя год в прокуратуру поступила коллективная жалоба от многодетных семей о том, что построить дома не представляется возможным из-за отсутствия дорожной сети. Надзорное ведомство инициировало проверку — её результаты показали, что права граждан были нарушены. Прокуратура организовала подачу иска к администрациям Ракитненского сельского поселения и Хабаровского муниципального района, требуя признать бездействие муниципалитетов незаконным и возложить на них обязанности по проектированию и строительству дорог. 

По информации пресс-службы регионального надзорного ведомства, федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относит дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов сельского поселения к вопросам местного значения — решать их в данном случае должна администрация Ракитного. Однако глава муниципалитета Нина Россохина утверждает, что исполнять решение суда её ведомство не будет торопиться: выделенный программой земельный участок не входит в границы поселения.

«Мы тоже подали в суд, это же собственность края. Мы сейчас подаём исковое заявление на министерство имущественных отношений, потому что это земля краевая. Мы в собственность эту землю не принимали. Есть решение совета депутатов, как представительного органа, мы этот земельный участок не принимали в собственность. Мы дойдём и до Верховного суда. Они дали участок на чистом поле без инфраструктуры, вот они-то и нарушили указ президента, а теперь всё сваливают на нас», — отметила Россохина.

Оспорить решение суда первой инстанции у муниципалитета не получилось. Хабаровский краевой суд отклонил аппеляционную жалобу.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru