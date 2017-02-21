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Мэрия Хабаровска договорилась с речным перевозчиком на будущий сезон

Мэрия Хабаровска договорилась с речным перевозчиком на будущий сезон
В городском управлении транспорта заверили, что срыва навигации не будет
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Речные пассажирские перевозки в Хабаровске по трём установленным маршрутам начнутся в срок. Администрация краевого центра уже подготовила контракт, который будет выставлен на торги — впрочем, уже сейчас известно, что претендент на исполнение заявки будет только один.

Об этом журналистам во вторник сообщил начальник городского управления транспорта Сергей Суковатый. По его словам, обновлённый Кодекс внутреннего водного транспорта России позволяет исполнительной власти вести более эффективный диалог с бизнесом в этой сфере.

«Навигация 2017 года будет реализована в соответствии с этими нововведениями. Мы объявим аукцион на электронной площадке на организацию речных перевозок. Контракт уже составлен, деньги на эти цели выделены, в первой декаде апреля мы должны подписать бумаги с перевозчиком», — отметил чиновник.

Сергей Суковатый добавил, что единственный потенциальный исполнитель контракта — ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» — уже дал принципиальное согласие на заключение договора с мэрией. В прошлом году перевозчик грозил сорвать навигацию. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в августе руководитель компании Игорь Меерсон пригрозил остановить теплоходы, если мэрия не вернёт ему долги за 2015 год.

«Решение есть, мы уже провели собрание с коллективом. Подготовка судов к сезону уже, можно сказать, началась — этот факт сам по себе указывает на готовность компании участвовать в торгах. Или 30 апреля, или 1 мая навигация в Хабаровске начнётся», — подчеркнул начальник управления.

Ранее глава региона Вячеслав Шпорт поручил муниципальным властям проработать альтернативные схемы финансирования речных перевозок. Он напомнил о социальной востребованности этого вида услуг и призвал руководителей всех уровней к ответственному исполнению своих полномочий.

 
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