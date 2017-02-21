Ледовые переправы в Хабаровском крае начали закрывать

В Хабаровском крае закрыли первую ледовую переправу. Теперь автомобили не смогут проехать через реку Уда в районе села Алгазея в Тугуро-Чумиканском районе. Движение по альтернативной дороге прекратили после окончания северного завоза. В населённом пункте сформировали необходимый запас продуктов, медикаментов, а также топлива и запасных частей для дизельных генераторов.

Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам главного управления МЧС России по Хабаровскому краю предупреждают жителей региона о предстоящем постепенном закрытии ледовых переправ. Как сообщает пресс-служба ведомства, ограничения начнут вводить с южных районов края. Обычно все ледовые пути закрывают к началу апреля.

Сейчас в Хабаровском крае действует 31 ледовая переправа. Больше всего переходов открыто в Ульчском районе и районе имени Лазо.

Между тем в регионе из-за выездов на реки в необорудованных местах под лёд ушли две машины. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в ноябре в Амурском районе так провалился автомобиль — погибли двое пассажиров, спастись удалось только водителю. В Ольджиканском заказнике в озеро вмёрз внедорожник. Были ли в нём люди, неизвестно. Виновнику грозит наказание за нарушение режима заказника и за причинение ущерба окружающей среде.